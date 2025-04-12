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反制中國供應鏈 川普瞄準太平洋礦產 專家卻提出警告

編譯江昱蓁／即時報導
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圖為重達25噸的開採機器人放入太平洋克拉里恩-克利珀頓斷裂帶。(路透)
圖為重達25噸的開採機器人放入太平洋克拉里恩-克利珀頓斷裂帶。(路透)

據英國媒體金融時報12日引述知情人士說法，美國總統川普的團隊正研擬一項行政命令，允許開採太平洋海底的金屬礦物，以因應中國壟斷電池礦物與稀土供應鏈的局面；但專家質疑，美國是否能重建北京本已成熟且成本低的供應鏈體系。

報導指出，在深海高壓環境中歷時數百萬年形成宛如馬鈴薯大小的礦結核，富含鎳、鈷、銅與錳。這些金屬廣泛用於電池、電線及軍事用途，並含有微量稀土元素，可納入美國戰略資源儲備。

美國正尋求在關鍵礦產上實現自己自足。川普政府已推動和烏克蘭簽署礦產協議，也表示有意取得格陵蘭甚至是併吞加拿大，也宣布加強國內礦物生產相關政策。

川普首次執政的國家安全會議幕僚長葛瑞（Alexander Gray）表示，聚焦深海採礦的戰略實屬合理，畢竟北京愈來愈將深海視為「美中經濟與軍事競爭的最前線」。

藉由儲備海底多金屬結核（polymetallic nodules），美國有望在開發太平洋資源豐富的海底競賽中迎頭趕上。北京近日針對部分稀土元素實施出口限制，進一步凸顯其利用礦產作為經濟脅迫工具的意圖。

知情人士透露，美國正推動加速國內深海採礦申請，並建立陸上礦結核加工能力，而囤積海底礦產為這一廣泛戰略之一部分。

包括國務卿魯比歐與國安顧問沃茲在內的共和黨重量級人物，都持續且積極支持海底採礦。美國去年的國防預算法案也要求國防部研究其可行性，以探討如何將礦結核提煉並用於國防。

一名國會助理表示，「這已超越商業，這是中國數十年來發展的戰略能力，如今可能成為一種武器」。

儲備庫將在美國境內建立起大量礦結核備用，供未來與北京發生衝突導致金屬與稀土進口中斷時，可立即啟用。

不過，川普任內一直缺席國際海底採礦談判，也未批准1982年《聯合國海洋法公約》，該條約為當前海底採礦的法律基礎。反對者更表示，深海採礦恐危及人類還未完全了解的深海生態，如珊瑚或章魚；批評者也質疑，美國是否有能力重建北京已相當成熟，且價格低廉的關鍵礦產供應鏈體系。

川普 稀土 供應鏈

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