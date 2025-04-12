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納瓦羅宣稱90天內可談出90個協議 美股會漲 鼓勵買進

編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。 （路透）
美國總統川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）。 （路透）

本周稍早美股因為投資人擔心關稅拖垮經濟而崩跌時，美國總統川普的貿易顧問納瓦羅先是說「沒什麼大不了」，不必理會。一天以後，他在周五（11日）更是鼓勵美國人進場買股，因為他預期川普提出的國內減稅案，以及美國與多個國家貿易談判後有可能避免高額關稅，這些發展將能讓股市上漲。

周五美股開盤前，納瓦羅接受福斯商業新聞訪問。他說，「90天內談出90個協議、美國史上最大最廣的減稅」，應該能夠起帶動作用，所以未來「將會是個看漲牛市」。他相信，「如果你不看多，你將會被拋在後方」。

納瓦羅呼籲：「美國人應該要相信川普，市場應該要相信川普。」他重申，「你沒賣，就沒損失」，辯稱手中有股票的人，在最近幾周股市下跌時，只是帳面損失。他還嗆聲摩根大通執行長戴蒙對經濟前景的悲觀論調，批評戴蒙的大公司都在利用波動進行土匪交易，「渺小的投資人需要坐定、不恐慌，別被這些大公司嚇跑」。

美股周五收盤上漲，但CNBC指出，11日史坦普500指數與川普1月20日二進白宮那天開盤時相比，仍有10%左右跌幅。

納瓦羅對股市的評論，呼應了川普本人和行政團隊其他官員的說法。過去一周來，他們面對股市大幅波動時，都進行信心喊話。

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