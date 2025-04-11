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「從沒感覺這麼好過」川普體檢5個多小時 報告恐不公開

記者胡玉立／即時報導
川普第一任總統任期內，於2018年1月12日接受當時白宮醫師傑克遜為他做首次健康檢查。(美聯社)
川普第一任總統任期內，於2018年1月12日接受當時白宮醫師傑克遜為他做首次健康檢查。(美聯社)

川普總統11日接受年度體檢，這位現年78歲、美國歷史上就職時最高齡的總統，體檢前在社群媒體發文道：「我從來沒有感覺這麼好過，但無論如何，這些事還是必須做！」

川普在馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)接受體檢。檢查前後均未接受媒體採訪。他在該中心待了五個多小時，然後飛往佛州過周末。

倘若川普體檢醫療報告完成並公布，將是他去年7月在賓州遭遇暗殺事件後，民眾首度了解他身體健康狀況的機會。川普過去總是質疑前任總統拜登的身心狀況，但他自己的基本健康狀況卻未全盤公開。

美聯社報導，美國有維持總統醫療狀況透明化的傳統，但川普任內迴避透明化；如果參考過去川普體檢前例，他新完成的體檢報告可能會有很多好評，也會缺乏細節。

川普接受體檢時，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示川普正在接受早就安排好的「例行體檢」，並承諾會儘快發布白宮醫生全面報告。李維特說：「我可以確認總統身體狀況非常好。」

美國總統與普通公民一樣，都有保護自己醫療紀錄的隱私權，可自行決定是否發布詳細資訊。去年8月川普接受哥倫比亞廣播公司(CBS)採訪時曾表示，他「非常樂意」公布自己的醫療紀錄；但他從未這麼做。

去年7月川普遭暗殺事件發生後，前白宮醫生、現任德州共和黨聯邦眾議員傑克遜(Ronny Jackson)也沒有公布川普的醫療紀錄，而是寫備忘錄描述川普右耳槍傷。傑克遜是川普死忠支持者，他擔任白宮醫生時曾向媒體開玩笑說，如果川普飲食更健康些，可以活到200歲。

更前一次有關川普身體報告對外公布，是在2023年11月拜登81歲生日之際，川普醫生阿隆瓦德(Dr. Bruce A. Aronwald)發信表示，川普身心健康狀況「極佳」。

川普比拜登年輕三歲。但1月川普就職典禮當天，他比拜登2021年就職時的年齡大5個月；川普成為宣誓就職年齡最大的美國總統。

川普 拜登 白宮

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