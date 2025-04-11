美債、美元齊暴跌…克魯曼：川普讓美國「第三世界化」

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統川普 日前宣布，中國除外，「對等關稅 」暫緩實施90天。許多觀察家認為，這凸顯兩大發展：川普的關稅立場已軟化，而今後可望迅速敲定一連串貿易協議。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼11日表示，說川普關稅立場已軟化「純屬虛妄」，而今後敲定許多貿易協議的展望「可能性很低」。

克魯曼指出，精明的市場交易員已洞悉，川普2.0政府並無一套合邏輯的經濟策略可言。就金融市場而論，業餘者談股市，行家則看債市和匯市，因為股市往往隨投資人情緒起舞，但債市和匯市較不受情緒左右，這正是為何債市和匯市不像股市那樣充斥著「迷因投資」。因此，近日來美國公債和美元暴跌，都傳達一個重大訊息：投資人對美國失去信心。

川普關稅立場軟化了？

先談川普關稅立場變了沒。目前為止，川普部分關稅確實從上周宣布的稅率降下來，例如，歐盟現在面臨的關稅稅率從20%下調至10%。但對美國第三大貿易夥伴中國的關稅，仍從34%大幅拉高至145%。而且，美國仍然對進口鋼、鋁等產品加徵高關稅。也就是說，宣稱關稅已降下來的人，可謂見樹而不見林。

根據耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）估計，4月9日的關稅措施因為對中國進口貨課徵異常高的關稅，所以推升美國消費者物價的效應「強過」4月2日的關稅。具體而言，據該預算實驗室估計，最新版川普貿易戰將導致消費者物價上漲2.9%，大約是1930年「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act）助漲物價效應的十倍。

川普先宣布一套激進的關稅計畫，只隔一周又宣布另一套激進的計畫，稱之為「瘋狂」一點也不誇張。而且，宣稱變來變去的關稅政策總是川普大策略的一環，只會進一步瓦解川普政府的公信力。

貿易協議將紛至沓來？

再看這些關稅是否會促成貿易磋商。克魯曼對此表示懷疑。別忘了，川普和他的關稅軍師納瓦羅打從一開始就指稱美國被外國欺騙、占便宜，不公平對待。但其實，大多數貿易夥伴國並不如他們指控那樣。例如，歐盟對美國產品課徵的關稅平均只有1.7%，而且並無重大的隱藏性貿易壁壘。

因此，美國還能期待與他們商議什麼條件？實際上毫無貿易壁壘，要他們承諾降什麼？納納瓦羅指稱加值稅（VAT）是名副其實的關稅，但實則不然，而歐盟國家根本承擔不起廢止加值稅的後果。

所以最後結果會怎樣？克魯曼猜測，其他國家可能對川普做出「假讓步」，讓川普能宣稱「假勝利」，一如川普第一任時那般，誇口說中國已對美國做出重大讓步，但到頭來全是虛假；事實上，美國黃豆農至今尚未完全收復失去的市占率。另一例是，川普小幅修改「北美自由貿易協定」（NAFTA），卻誇稱與加拿大、墨西哥重議全新的貿易協定。

從匯市、債市看美國淪為第三世界國家

如今，川普正對美國前三大貿易夥伴--加拿大、墨西哥和中國--課徵高關稅。這些舉動會使美國邁向成功的雙邊貿易協議嗎？從精明的匯市和債市交易員反應看來，完全不是那麼回事。

經濟理論和歷史經驗都顯示，課徵關稅往往會導致匯率升值，除非其他國家報復就另當別論。連貝森特當初在財長提名聽證會上也表示，10%的關稅可能導致美元升值4%。反觀現在，美元不但未挺升，反而急貶。

最顯而易見的解釋是，川普瘋狂的政策已瓦解投資人對美國的信心，連帶讓美國資產失去傳統上作為資金避風港的地位。

至於川普政策掀起債市動盪的議題，需要更大篇幅解釋。重點是，大幅提高關稅已破壞金融體系運作，導致美國公債殖利率 飆升。這是異常現象：衰退風險升高，通常會造成長期公債殖利率下滑，因為衰退展望使聯準會（Fed）未來降利率的可能性升高。然而，這一回，美國公債殖利率不僅未滑落，反而勁揚，尤其是長債殖利率，例如30年期公債殖利率（11日早盤又飆上4.94%）。債券殖利率與價格呈反向關係。

克魯曼指出，匯市和債市反應的共通點是：拜川普之賜，傳統上被視為全球金融體系支柱的美元資產，如今不再被認定是安全資產。公債殖利率在經濟展望惡化時飛升，匯率在殖利率上揚時卻急貶，這些對先進國家而言是反常現象，遑論是擁有全球首屈一指準備貨幣的美國。這種現象在新興市場經濟體卻很常見。

換言之，投資人已開始把美國當作是第三世界經濟體。

克魯曼表示，他早知道川普的政策既不負責任，還會帶來破壞；但就連他也沒料到，川普竟在短短不到三個月的時間內，就摧毀美國累積80多年的信譽。就算川普將來撤銷他的所做所為，美國失去的信譽也難挽回。

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