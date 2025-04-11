我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 這城市雄踞榜首

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

美債、美元齊暴跌…克魯曼：川普讓美國「第三世界化」

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統川普日前宣布，中國除外，「對等關稅」暫緩實施90天。許多觀察家認為，這凸顯兩大發展：川普的關稅立場已軟化，而今後可望迅速敲定一連串貿易協議。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼11日表示，說川普關稅立場已軟化「純屬虛妄」，而今後敲定許多貿易協議的展望「可能性很低」。

克魯曼指出，精明的市場交易員已洞悉，川普2.0政府並無一套合邏輯的經濟策略可言。就金融市場而論，業餘者談股市，行家則看債市和匯市，因為股市往往隨投資人情緒起舞，但債市和匯市較不受情緒左右，這正是為何債市和匯市不像股市那樣充斥著「迷因投資」。因此，近日來美國公債和美元暴跌，都傳達一個重大訊息：投資人對美國失去信心。

川普關稅立場軟化了？

先談川普關稅立場變了沒。目前為止，川普部分關稅確實從上周宣布的稅率降下來，例如，歐盟現在面臨的關稅稅率從20%下調至10%。但對美國第三大貿易夥伴中國的關稅，仍從34%大幅拉高至145%。而且，美國仍然對進口鋼、鋁等產品加徵高關稅。也就是說，宣稱關稅已降下來的人，可謂見樹而不見林。

根據耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）估計，4月9日的關稅措施因為對中國進口貨課徵異常高的關稅，所以推升美國消費者物價的效應「強過」4月2日的關稅。具體而言，據該預算實驗室估計，最新版川普貿易戰將導致消費者物價上漲2.9%，大約是1930年「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff Act）助漲物價效應的十倍。

川普先宣布一套激進的關稅計畫，只隔一周又宣布另一套激進的計畫，稱之為「瘋狂」一點也不誇張。而且，宣稱變來變去的關稅政策總是川普大策略的一環，只會進一步瓦解川普政府的公信力。

貿易協議將紛至沓來？

再看這些關稅是否會促成貿易磋商。克魯曼對此表示懷疑。別忘了，川普和他的關稅軍師納瓦羅打從一開始就指稱美國被外國欺騙、占便宜，不公平對待。但其實，大多數貿易夥伴國並不如他們指控那樣。例如，歐盟對美國產品課徵的關稅平均只有1.7%，而且並無重大的隱藏性貿易壁壘。

因此，美國還能期待與他們商議什麼條件？實際上毫無貿易壁壘，要他們承諾降什麼？納納瓦羅指稱加值稅（VAT）是名副其實的關稅，但實則不然，而歐盟國家根本承擔不起廢止加值稅的後果。

所以最後結果會怎樣？克魯曼猜測，其他國家可能對川普做出「假讓步」，讓川普能宣稱「假勝利」，一如川普第一任時那般，誇口說中國已對美國做出重大讓步，但到頭來全是虛假；事實上，美國黃豆農至今尚未完全收復失去的市占率。另一例是，川普小幅修改「北美自由貿易協定」（NAFTA），卻誇稱與加拿大、墨西哥重議全新的貿易協定。

從匯市、債市看美國淪為第三世界國家

如今，川普正對美國前三大貿易夥伴--加拿大、墨西哥和中國--課徵高關稅。這些舉動會使美國邁向成功的雙邊貿易協議嗎？從精明的匯市和債市交易員反應看來，完全不是那麼回事。

經濟理論和歷史經驗都顯示，課徵關稅往往會導致匯率升值，除非其他國家報復就另當別論。連貝森特當初在財長提名聽證會上也表示，10%的關稅可能導致美元升值4%。反觀現在，美元不但未挺升，反而急貶。

最顯而易見的解釋是，川普瘋狂的政策已瓦解投資人對美國的信心，連帶讓美國資產失去傳統上作為資金避風港的地位。

至於川普政策掀起債市動盪的議題，需要更大篇幅解釋。重點是，大幅提高關稅已破壞金融體系運作，導致美國公債殖利率飆升。這是異常現象：衰退風險升高，通常會造成長期公債殖利率下滑，因為衰退展望使聯準會（Fed）未來降利率的可能性升高。然而，這一回，美國公債殖利率不僅未滑落，反而勁揚，尤其是長債殖利率，例如30年期公債殖利率（11日早盤又飆上4.94%）。債券殖利率與價格呈反向關係。

克魯曼指出，匯市和債市反應的共通點是：拜川普之賜，傳統上被視為全球金融體系支柱的美元資產，如今不再被認定是安全資產。公債殖利率在經濟展望惡化時飛升，匯率在殖利率上揚時卻急貶，這些對先進國家而言是反常現象，遑論是擁有全球首屈一指準備貨幣的美國。這種現象在新興市場經濟體卻很常見。

換言之，投資人已開始把美國當作是第三世界經濟體。

克魯曼表示，他早知道川普的政策既不負責任，還會帶來破壞；但就連他也沒料到，川普竟在短短不到三個月的時間內，就摧毀美國累積80多年的信譽。就算川普將來撤銷他的所做所為，美國失去的信譽也難挽回。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

關稅 川普 殖利率

上一則

美中關稅戰已成數字遊戲 但局勢恐以其他方式升溫？

延伸閱讀

關稅操盤手納瓦羅：川普目標「90天內達成90項協議」

關稅操盤手納瓦羅：川普目標「90天內達成90項協議」
不怪川普？在台灣開公司的共和黨金主 被32%關稅嚇到

不怪川普？在台灣開公司的共和黨金主 被32%關稅嚇到
川普再發文說關稅政策「做得非常好」：進展相當迅速

川普再發文說關稅政策「做得非常好」：進展相當迅速
內線交易？川普暫緩關稅前喊買進 「華爾街之狼」曝不可能原因

內線交易？川普暫緩關稅前喊買進 「華爾街之狼」曝不可能原因

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19

超人氣

更多 >
「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑

「最紅男二」遇20場吻戲 如坐針氈吐心聲：公開處刑
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難