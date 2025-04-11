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馬斯克把DOGE今年預算節省目標 從2兆下修為1500億

記者顏伶如／即時報導
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科技富豪馬斯克。路透
科技富豪馬斯克。路透

財星雜誌(Fortune)11日報導，科技富豪馬斯克(Elon Musk)政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)曾說要在2025年10月到2026年9月的會計年度裡省下2兆預算，但10日內閣會議的發言當中，卻把目標下修到1500億。

報導指出，馬斯克在內閣會議裡對川普總統說：「非常高興在此宣布，我們估計2026年度能省下的浪費與舞弊，將有1500億元。」馬斯克說，聯邦政府預算大幅精簡，有助於提高對美國人民的服務品質。

馬斯克先前宣布的會計年度預算節省目標是1兆，2024年競選期間喊出的數字則達2兆。

根據政府效率部官方網站顯示的統計，目前已為聯邦政府省下1500億開銷。至於馬斯克所說的1500億是最終目標還是已經省下的經費，目前並不清楚。

紐約時報報導，白宮官員說，會計年度省下1兆的目標並未改變。

政府效率部網站指出，節省預算來自資產出售、合約與租賃取消或重新議價、停止舞弊與不當付款、取消補助經費、節省利息花費、修改程式系統、規則改變以及人事縮編。

政府效率部列許節省金額數目最高的項目當中，包括取消財政部與世紀科技(Centennial Technologies)的合約。不過，世紀科技對紐約時報表示，合作計畫早在拜登任內就已經取消，當時政府效率部尚未成立。

馬斯克 紐約時報 聯邦政府

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