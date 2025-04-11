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6000名無證移民被社安局列「已歿」社安號碼失效

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6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

記者顏伶如／即時報導
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川普政府為了讓無證移民願意「自我遣返」，社會安全局已將某些移民在資料庫裡列為「已歿」。路透
川普政府為了讓無證移民願意「自我遣返」，社會安全局已將某些移民在資料庫裡列為「已歿」。路透

路透社報導，官員透露，川普政府為了讓無證移民願意「自我遣返」(self-deport)，社會安全局(Social Security Administration，SSA)已將某些移民在資料庫裡列為「已歿」，社會安全號碼(Social Security numbers)形同失效。華盛頓郵報取得政府公文紀錄顯示，本周之內有6000多名拉丁裔為主的移民被列為死亡人口，基本上今後將無法領取福利，也沒辦法合法工作。

白宮官員說，把無證移民列入死亡人口是國土安全部長諾姆(Kristi Noem)提出的要求，旨在擴大施壓，讓無證移民願意主動離開美國。

在社安局資料庫被改列「已歿」的對象，包括擁有真實社會安全號碼，但已喪失合法居留權的移民，例如在拜登總統執政期間取得臨時工作計畫的外籍人士。

白宮官員指出，本周被列入社會安全局資料庫死亡人口的名單，都有犯罪前科或恐怖主義活動背景，某些人曾出現在聯邦調查局(FBI)恐怖份子觀察名單。

華盛頓郵報報導，諾姆與社安局代理局長杜迪克(Leland Dudek)7日簽署兩份備忘錄之後，社安局開始把這批移民列為死亡人口。備忘錄寫道，基於國家安全考量，授權社安局依照社會安全法(Social Security Act)把名單上的移民列為「已歿」。

社安局某些現任與前任官員則對這項措施是否合法提出質疑，理由是依然在世的人口被納入死亡人口資料庫，明顯觸犯隱私法律。

報導指出，在美國非法居留卻擁有有效社會安全號碼的人口上看數十萬人，川普政府此舉主要用意在於逼迫這批移民主動離境。擁有有效的社會安全號碼代表能夠使用白卡(Medicaid)、紅藍卡(Medicare)、領取失業保險、申請聯邦貸款或領取其他福利。

白宮官員表示，下一波將被列為死亡人口的對象，是9萬2000多名曾被定罪的無證移民，接下來目標將進一步擴大到沒有犯罪前科的無證移民。

官員表示，大約6000名被列為死亡的無證移民裡，將近1000人使用白卡，41人領取失業救濟金，22人有聯邦學貸。官員說：「這些人沒有權利留在美國。」

路透社報導，社安局「死亡主檔案」(death master list)主要功能是用來確定已經過世的民眾不會再收到社安金等福利。

移民 白宮 華盛頓郵報

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