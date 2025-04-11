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預先知道關稅細節？共和黨聯邦眾議員格林遭批涉內線交易

記者顏伶如／即時報導
共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林。（美聯社）
共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林。（美聯社）

新聞周刊(Newsweek)11日報導，川普總統2日宣布對美國所有貿易夥伴加徵對等關稅之後，共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在接下來兩天股市暴跌之際買進某些股票，遭到民主黨批評有內線交易嫌疑。

民主黨德州聯邦眾議員卡薩(Gregorio Casar)10日表示：「我們必須對像格林一樣國會議員的股票操作展開內線交易調查，我們要調查華府遊說團體或其他大型企業是否掌握消息，預先知道川普關稅措施細節。」

川普以「解放日」(liberation day)形容2日全面開徵對等關稅的措施，但9日宣布暫停關稅90天，理由是看到民眾出現不安，連續幾天走下坡的美國立即止跌回升。

根據國會議員股票交易追蹤紀錄Insiderfinance.io，格林3日、4日分別買進7筆、19筆股票，購買股票包括「露露樂檬」(Lululemon Athletica)、戴爾電腦(Dell Computer)、蘋果公司(Apple)。

國會議員可以買賣股票，但必須根據2012年通過的「防止國會內線交易法」(Stop Trading on Congressional Knowledge Act，STOCK Act)完成申報。「防止國會內線交易法」規定，國會議員買賣股票只要金額超過1000元，都要在交易45天內申報。

民主黨加州聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)日前已表示，民主黨國會議員將對川普政府是否透過關稅措施影響股市展開調查。

關稅 民主黨 川普

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