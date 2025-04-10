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反擊關稅？蹭熱度？中國店家紛稱「加收美國顧客104%服務費」

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美對中關稅累計達145% 川普：相信雙方終會達成協議

中央社華盛頓10日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

白宮證實，對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%，美國總統川普今天仍表示，希望跟中國達成協議，也認為雙方最終會找到互利的方法。同時，已有多國表達和美國談判意願，若最後無法達成協議，川普說，之後勢必會實施暫緩的「對等關稅」。

川普（Donald Trump）昨天宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%，以回應中國對美國的報復措施。

美媒報導，白宮官員證實，由於川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，已對中國課徵20%的相關關稅，所以目前關稅累計稅率為145%。

美中貿易戰加劇之際，川普今天下午在內閣會議後回應媒體詢問對中國的下一步時表示，他很尊重中國國家主席習近平，「他是我多年的朋友」。「我認為我們終究會找到對雙方有利的方法，我很期待」。

川普也重申，美國希望和中國達成協議，「他們長久以來，真的一直在占我們國家的便宜」。

媒體問及，若無法在90天的暫緩期與其他國家達成協議，之後是否就會實施「對等關稅」？川普回應表示，若無法達成美國想要或對雙方有利的協議，「我們就會回到原點」，實施原先規劃的高額「對等關稅」。

但他未排除延長90天暫緩期的可能性，僅說，「必須要看到時候的情況」。

隨著各界更加擔心美國貿易戰及美國經濟衰退，市場動盪不安，昨天大漲的美股今天盤中重挫。川普今天在內閣會議針對關稅政策發言表示，「過渡期總會有困難」。

川普2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。

對等關稅原訂9日生效，其中對台灣的稅率為32%。該措施實施約13個小時後，川普突然宣布對部分國家的對等關稅暫停實施90天，台外交部長林佳龍證實，台灣也在其中。

關稅 川普 白宮

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