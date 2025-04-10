白宮經濟顧問：已有15國就關稅協議提案

白宮經濟顧問哈塞特。路透

美國總統川普 突然暫緩實施部分對等關稅 後，白宮 經濟顧問哈塞特今天表示，美國正在認真考慮來自15個國家的關稅協議提案，而且已接近跟當中一些國家達成協議。

路透報導，國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）在白宮告訴記者：「美國貿易代表署（USTR）通知我們，大概有15個國家送出明確提案，我方正在研究和認真考慮，決定這些提案是否好到可以上呈總統。」

哈塞特表示，政府貿易政策首長們今天稍晚將在白宮開會。他並稱，預期未來3到4週在貿易協議方面會有很大的發展。

哈塞特稍早另對財經媒體CNBC表示：「有大量協議接近完成。」

川普（Donald Trump）昨天宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權高額關稅措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

法新社今天報導，白宮證實，川普政府對中國進口產品加徵的關稅稅率累計達到145%。

川普昨天將中國進口產品的關稅提高到125%，而今年稍早，中國因涉及致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）供應鏈問題，已被加徵20%關稅。

這使得川普今年對中國進口產品加徵的關稅稅率達到145%，且將加在美國過往政府祭出的關稅之上。