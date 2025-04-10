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邊境沙皇家附近 挺川選區無證童獲救

記者顏伶如／即時報導
白宮「邊境沙皇」霍曼。美聯社
白宮「邊境沙皇」霍曼。美聯社

紐約州薩基茨港(Sackets Harbor)是白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)住家所在，2024年大選川普總統當地得票率領先兩位數字，但三名無證兒童遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)帶走的消息傳出，學校校長、老師緊急營救行動獲得居民熱烈響應，不到兩周三名孩童就回到學校上課。

華盛頓郵報10日報導，這起事件可以看出，即使在川普大贏的選區、霍曼住家所在地，某些美國民眾還是認為，拘留兒童是一條絕不能跨越的紅線。

今年3月27日破曉時分，數十名聯邦幹員來到紐約上州一處農場，追查一名涉嫌散布兒童情色影像、持農場打工短期簽證合法入境的南非公民。這名男子迅速遭到逮捕，幹員持續在農場搜索，數名移民遭到拘留，包括住在農場的一名婦人與三個孩子。

同一天，薩基茨港中區學校(Sackets Harbor Central School)校長潔米‧庫克(Jaime Cook)準備參加校外會議之前，接到一名老師緊急來電，哭著訴說就讀3年級、10年級、11年級的三名學生已被移民局帶走。庫克取消開會趕回學校，帶領數名老師立即展開行動，後來擴大成為維持數日、規模遍布全鎮的抗議，要求移民局釋放三名孩童與孩子母親。

報導指出，幾個小時不到，當地教師工會便整理出紐約州各級政府官員電話、電郵的名單，薩基茨港中區學校主管開始一一打電話詢問，同時向國會議員、州議員及地方民意代表陳情，並請求倡議團體協助救人。學校主管基於隱私保護，不願透露學生姓名與國籍。

代表當地選區的共和黨州眾議員葛雷(Scott Gray)接受地方電視台訪問時說，遭拘留母子曾經出庭，請求獲准合法身分，另一次出庭時間已經排定。葛雷指出，根據了解，這個家庭並未被發布驅逐令。

學區主管答應處理，但幾天過去仍無消息，薩基茨港中區學校老師憂心忡忡，一名老師透過ICE拘留地點網路查詢系統，找到孩子已被送到德州的家庭拘留中心。事情發生的一周內，老師們給各級政府官員累計打了數百通電話，傑弗遜郡民主黨委員會(Jefferson County Democratic Committee)則幫忙籌畫抗議活動，透過地方媒體、臉書專頁宣傳，事件獲得更多關注，州長霍楚(Kathy Hochul)公開譴責ICE，霍曼接受WWNY專訪則為ICE辯護，並說被帶走的孩子可能是受害者或案件目擊者。

抗議活動大約有1000人參加，要求釋放孩童，有民眾舉海報寫著「遣返霍曼」。兩天後，庫克接到電話通知，母子一行已經獲釋。

移民 ICE 庫克

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