我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基：至少有155名中國公民為俄軍作戰

一洲焦點／關稅槓上川普 美中關係已不可逆轉

對與中國有關船隻徵泊港費面臨反彈 美調整政策

中央社華盛頓8日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。歐新社
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。歐新社

美國貿易代表署針對中國建造船隻停靠美國港口，提出徵收數以百萬計美元港口費的計畫。貿易代表葛里爾今天告訴國會議員，並非所有提案都會實施。

路透報導，葛里爾（Jamieson Greer）出席參議院財政委員會（Senate Finance Committee）聽證會時表示，相關提案是為了解決美國造船業大幅萎縮的問題。

美國貿易代表署（USTR）對中國在全球造船、海運和物流領域居於主宰地位進行調查後，計劃對進入美國港口、由中國建造的船隻徵收高額費用。葛里爾指出，這項港口費計畫是「擬議行動或一連串潛在收入」，可用於為在美國造船創造誘因。

他表示：「不是全部都會實施，費用不全然會漸增。」

諸多航運利害相關人士針對這項計畫作出公開評論。葛里爾表示，他也私下會見其中一些人。

他說，貿易代表署正在研究相關反應及3月底聽證會中的證詞。

葛里爾表示，貿易代表署希望「確保我們有足夠時間、正確誘因，在不衝擊我國經濟的情況之下將造船業帶到這裡來」。

拒絕公開身分的3位消息人士告訴路透，這項港口費計畫可能11月才會實施。.

這項計畫受到美國鋼鐵業者和鋼鐵產業工會支持，但是反對的人更多。

在聽證會中，農人、能源業者、化學和營造公司、國內船舶營運商無不證稱，這項計畫增加他們的成本，可能導致破產。

國內碼頭營運商也示警，這項港口費計畫可能像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期時那樣地引發供應鏈混亂。

海事專家及律師指出，貿易代表署2月提出的計畫內容含糊。

也有人表示，港口費可能累積，在某些情況下，一次進港可能會高達350萬美元。

疫情 供應鏈 參議院

上一則

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

下一則

川普宣布90天「暫停期」美財長：沒報復就有獎勵

延伸閱讀

巴拿馬查港口特許經營權 分析：長和陷入三難困境

巴拿馬查港口特許經營權 分析：長和陷入三難困境
業界負面意見多 美考慮延收或降低中船停泊費

業界負面意見多 美考慮延收或降低中船停泊費
美貿易代表葛里爾：關稅政策4/9如期上路 政策已有成果

美貿易代表葛里爾：關稅政策4/9如期上路 政策已有成果
內唐亞胡會晤川普 商議關稅、伊朗與加薩問題

內唐亞胡會晤川普 商議關稅、伊朗與加薩問題

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19
一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

2025-04-06 15:55

超人氣

更多 >
「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議

「生命樹」男女主定了？ 楊紫擠走趙麗穎…胡歌淪二番引爭議
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 結果...