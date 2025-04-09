川普對等關稅生效 分析師點名5國可能最快達成協議

貨輪3日停靠在泰國曼谷港時裝載貨櫃。資料照片。路透

美國川普總統對全球貿易夥伴課徵的大規模對等關稅9日生效，投資人和企業則匆忙應對。不過，投資銀行傑富瑞集團（Jefferies）指出，如果一些國家坐上談判桌，某些股票可能會成為贏家，並點名英國、日本 、越南 、印度 與柬埔寨最有可能迅速達成協議。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，白宮表示，已經接到多達70個國家表達了願意參與談判的興趣，但名單中明顯不包括中國大陸。傑富瑞的可持續發展和能源轉型戰略全球主管沙阿（Aniket Shah）認為，「美國與至少部分貿易夥伴在未來幾天將達成協議」。

不過，因為圍繞關稅的不確定性和混亂比比皆是，當然存在著許多限制條件，而徵稅一直是白宮的核心訊息，沙阿並非以過度樂觀的態度看待局勢，「川普政府打算全面改寫全球貿易框架，如果做不到，將被視為失敗」。

不過，把所有未知數放在一邊，英國、日本、越南、印度和柬埔寨處於最佳位置，成為有可能迅速達成協議的5個國家。傑富瑞集團的分析師考慮了供應鏈和客戶的位置等因素，選出了每個國家值得投資的股票。

一些公司幾個前述國家有聯繫，讓它們成為多方面關稅談判的可能受益方，這在服裝業尤其明顯，像耐吉（Nike）、威富公司（VF Corporation）與泰佩思琦（Tapestry），若這些公司在越南和柬埔寨的供應商免於高額關稅免於高關稅，就將會受益。

考慮到波音公司在英國、印度和日本的製造和/或銷售足跡，該公司將得益於美國與這些國家的協議。亞馬遜也可能成為任何協議的贏家，因為這家電商巨擘從英國獲得6%的初步淨銷售額，4.3%則來自日本。另一家公司則是「第一太陽能」（First Solar），越南和印度合計佔該公司產能的三成。

醫材製造商Cooper與Waters也涉足英國，Cooper在日本也設有物流中心，印度則為Waters貢獻了8%以上的營收。

具體觀察英國，其他榜上有名的公司包括安森美半導體（ON Semiconductor）。該公司從英國獲得近四分之一的營收，嘉年華郵輪（Carnival）的品牌「鐵行郵輪」（P&O）是英國最大的郵輪公司。

日本方面，傑富瑞集團則選中高爾夫球具製造商卡拉威（Callaway Brands），因為日本是承擔客製化高爾夫球桿組裝業務不斷增長的3個地區之一，波音也在日本生產了價值約50億美元的產品。

此外，朗格（Allegro MicroSystems）和萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）均從日本獲得20%以上的營收；日本也是愛爾康（Alcon）按營收的第4大市場、占6%。Howmet Aerospace透過日方主要生產商，以鈦的形式採購約5%的原物料，且類似比例的銷售額也來自日本。

越南方面，傑富瑞集團指出，德克斯戶外公司（Deckers Outdoor）從當地採購大部分產品，而耐吉上個財年在越南製造半數的鞋類產品，並且正在增加服裝業的涉足。威富採購26%，Abercrombie & Fitch從越南採購35%的產品，占Gap全球採購的最大部分；Abercrombie、耐吉、威富與泰佩思琦也在柬埔寨製造相當一部分的商品。

Gap、梅西百貨（Macy's）與泰佩思琦在印度有著類似的情況，而印度到2030年將占波音公司交付量的高個位數，並在海運市場購買約四分之一的冶金煤，而Warrior Met Coal就是專注於此領域。

最終，是否與何時達成任何交易仍是一個懸而未決的問題，市場的注意力可能轉向其他推動因素：雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James）駐華府政策分析師米爾斯（Ed Mills）指出，減稅可能有助於提振低迷的投資人情緒。不過，如果宣布任何關稅休戰，這些股票都可能出現最大幅度的反彈。