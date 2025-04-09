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越南副總理將會美財長 盼達協議降關稅

編譯陳苓／綜合外電
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越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）急訪美國華府，拜會川普政府高層，積極談判協議，盼能降低關稅。路透
越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）急訪美國華府，拜會川普政府高層，積極談判協議，盼能降低關稅。路透

越南遭美國課徵46%的高額對等關稅，副總理胡德福（Ho Duc Phoc）急訪美國華府，拜會川普政府高層，積極談判協議，盼能降低關稅。

綜合彭博資訊與路透的報導，知情人士透露，胡德福將在美東時間９日（週三）下午四點拜會美國財長貝森特，進行約45分鐘會議。美東時間10日預定與美國商務部長盧特尼克會談。胡德福本周並計劃與波音、SpaceX、蘋果高層會面。

川普4日晚間與越共總書記蘇林電話熱線後，點名越南是最早有意願協商關稅的國家之一。越南出口業者密切關注會談結果，指望當局能找到方法化解危機。

胡志明市成衣、紡織、刺繡、針織協會（AGTEK）主席范春紅（Pham Xuan Hung）說，只能期盼談判成功，讓越南關稅得以延後或降低，這樣我們才能存活，如今當地服飾工廠面臨極端困境。

彭博數據顯示，美國是越南的最大出口市場，越南國內生產毛額（GDP），有超過四分之一仰賴出口美國。越股已經連續四個交易日重挫，VN指數9日收盤續跌3.4%，和3月波段高點相比，已經回檔18%，瀕臨熊市。

越南 關稅 川普

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