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美貿易代表葛里爾：關稅政策4/9如期上路 政策已有成果

編譯林奇賢／綜合外電
美國貿易代表葛里爾。(美聯社)
美國貿易代表葛里爾。(美聯社)

美國貿易代表葛里爾8日在參院財政委員會作證時說，關稅政策已有成果，「近50個國家已直接找我討論總統的新政策，並探索達成對等的方式」。

葛里爾說，對等關稅將在明天生效。包含阿根廷、越南、以色列在內的數個國家，已提議降低他們的關稅。他過去一周已和日本官員進行多次對話。中國在第一階段貿易協議有很大的改變，但很多還是沒有遵守，尚未表明想朝著對等原則努力。印度方面，葛里爾表示，將與該國合作解決智財權、以及結構性的貿易障礙。

他也說，車廠在美國宣布了4兆美元的新投資案，並取消裁員。他告訴參議員，自從實施美加墨自由貿易協議以來，美國過去30年流失500萬個製造業工作，關閉了9萬座工廠。

他說，美國「龐大且持續的貿易逆差」不會一夕解決，「但如今朝正確的方向邁進」，「我們必須脫離只靠金融業和政府支出的運作方式，必須成為生產實際商品和服務的經濟體」。

葛里爾說，川普關稅帶來的物價挑戰，將影響高度倚賴從中國和亞洲進口的公司。能有價格確定性的最好方式，就是在美國打造產品。他也說，川普和其他國家協商關稅問題，並沒有特定的時間表，而且川普已表明，他短期內不會給予關稅豁免。

關稅 川普 貿易協議

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