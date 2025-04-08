我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與南韓通話後 川普對中國喊：等你們來電

印度：關稅戰是千載難逢機會 且問題源於中國入世

華郵：馬斯克直接呼籲川普撤銷關稅 但沒有成功

中央社華盛頓7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。美聯社
電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。美聯社

「華盛頓郵報」今天引述兩名知情人士所言報導，電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上周末直接呼籲美國總統川普撤銷關稅，但沒有成功。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post），針對川普（Donald Trump）的激進關稅計畫，馬斯克上周末在社群媒體接連發文，批評一名主要的白宮顧問，並且越過這名顧問親自向川普提出呼籲。

兩位不具名知情人士證實，馬斯克試圖干預，但迄今沒有成功。據報導，這次交談標誌著川普與馬斯克間最引人注目的分歧。

在馬斯克領導的新設單位「政府效率部」（DOGE）引發反彈之際，特斯拉（Tesla）季度銷售額大幅下滑。截至今天收盤，特斯拉股價為每股233.29美元，自今年以來已下跌42%。

馬斯克上周末曾透過視訊方式，對在義大利佛羅倫斯舉行的右翼政黨聯盟黨（League Party）代表大會發表演說。他表示，他希望美國和歐洲最終達成「零關稅」協議，以建立大西洋自由貿易區。

馬斯克先前指出，川普的車輛關稅對特斯拉影響「重大」。

馬斯克 川普 特斯拉

上一則

智庫CSIS：川普對等關稅讓各國陷「悲傷5階段」

下一則

與南韓通話後 川普對中國喊：等你們來電

延伸閱讀

川普嫌惡肖像畫 女畫家「生意」陷困境

川普嫌惡肖像畫 女畫家「生意」陷困境
川普發文談和南韓代總統通話 稱正在等待中國的電話

川普發文談和南韓代總統通話 稱正在等待中國的電話
傳川普態度鬆動 財長力勸談判換利益 可能比預期更快結束

傳川普態度鬆動 財長力勸談判換利益 可能比預期更快結束
Q1全球純電車銷售 比亞迪再超越特斯拉登冠軍

Q1全球純電車銷售 比亞迪再超越特斯拉登冠軍

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

2025-04-06 15:55
美國總統川普（前）3日與次子艾瑞克於佛州高爾夫球場。(美聯社)

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

2025-04-06 22:40

超人氣

更多 >
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商
川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算

川普威脅加碼50% 中國放話「奉陪到底」 學者曝北京盤算