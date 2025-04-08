我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股早盤／道指漲逾千點 Nvidia飆7% 台積ADR走高

無證客被下令驅逐卻未出境 每日恐面臨998元罰款

執法小組立即解散 司法部將停止打擊加密貨幣詐騙

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部副部長白朗奇(Todd Blanche)。路透
司法部副部長白朗奇(Todd Blanche)。路透

華盛頓郵報8日報導，白朗奇(Todd Blanche)7日晚間發布備忘錄指出，司法部基本上將不再援引「銀行保密法」(Bank Secrecy Act，BSA)打擊加密貨幣或調查未註冊登記的加密貨幣交易商違規案件，而是把重點放在民眾利用加密貨幣所從事的犯罪，例如非法毒品、人口販運。備忘錄指出，「國家加密貨幣執法小組」National Cryptocurrency Enforcement Team，NCET)立即解散(disbanded)。

報導指出，司法部指示檢察官不再起訴數位貨幣詐騙，顯示川普政府對白領犯罪執法逐漸放寬的最新實例。

白朗奇在7日晚間發布的備忘錄中說，司法部基本上不再處理數位資產領域的案件，改為把重心放在人們利用加密貨幣從事的犯罪活動，例如毒品交易、人口走私。

白朗奇在備忘錄寫道，拜登政府針對加密貨幣的執法行動「是以起訴做為管制手段的魯莽策略，缺乏周全規畫，而且執行粗糙」。他表示，今後司法部基本上不會再起訴加密貨幣違反「銀行保密法」、觸犯交易商註冊規定或違背「商品交易法」(Commodity Exchange Act)其他登記要求的案件。

司法部2022年成立「國家加密貨幣執法小組」，負責處理虛擬貨幣交易所、混幣服務(tumbling/mixing services)及洗錢等相關犯罪調查。白朗奇在備忘錄寫道，「國家加密貨幣執法小組」立即解散，命令即刻生效。

虛擬貨幣 司法部 拜登

上一則

川普發文談和南韓代總統通話 稱正在等待中國的電話

下一則

川普揮關稅大刀 美國近2兆美元企業投資承諾受威脅

延伸閱讀

比特幣重摔7% 摜破7.8萬美元 慘遭金融市場暴跌拖累

比特幣重摔7% 摜破7.8萬美元 慘遭金融市場暴跌拖累
聯邦法官下令：永久撤銷亞當斯貪腐案

聯邦法官下令：永久撤銷亞當斯貪腐案
聯邦法官「永久撤銷」亞當斯貪腐指控 司法部也不可再訴

聯邦法官「永久撤銷」亞當斯貪腐指控 司法部也不可再訴
加密幣億萬富豪孫宇晨 登「富比世」封面

加密幣億萬富豪孫宇晨 登「富比世」封面

熱門新聞

北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
一本新書曝光川普總統(左)與前副總統賀錦麗在選後隔天的通話內容。(路透資料照)

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

2025-04-06 15:55
美國總統川普（前）3日與次子艾瑞克於佛州高爾夫球場。(美聯社)

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

2025-04-06 22:40

超人氣

更多 >
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知

范斯喊「中國鄉巴佬」 中網友怒：粗魯無知
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商