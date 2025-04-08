執法小組立即解散 司法部將停止打擊加密貨幣詐騙

司法部副部長白朗奇(Todd Blanche)。路透

華盛頓郵報8日報導，白朗奇(Todd Blanche)7日晚間發布備忘錄指出，司法部 基本上將不再援引「銀行保密法」(Bank Secrecy Act，BSA)打擊加密貨幣或調查未註冊登記的加密貨幣交易商違規案件，而是把重點放在民眾利用加密貨幣所從事的犯罪，例如非法毒品、人口販運。備忘錄指出，「國家加密貨幣執法小組」National Cryptocurrency Enforcement Team，NCET)立即解散(disbanded)。

報導指出，司法部指示檢察官不再起訴數位貨幣詐騙，顯示川普政府對白領犯罪執法逐漸放寬的最新實例。

白朗奇在7日晚間發布的備忘錄中說，司法部基本上不再處理數位資產領域的案件，改為把重心放在人們利用加密貨幣從事的犯罪活動，例如毒品交易、人口走私。

白朗奇在備忘錄寫道，拜登 政府針對加密貨幣的執法行動「是以起訴做為管制手段的魯莽策略，缺乏周全規畫，而且執行粗糙」。他表示，今後司法部基本上不會再起訴加密貨幣違反「銀行保密法」、觸犯交易商註冊規定或違背「商品交易法」(Commodity Exchange Act)其他登記要求的案件。

司法部2022年成立「國家加密貨幣執法小組」，負責處理虛擬貨幣 交易所、混幣服務(tumbling/mixing services)及洗錢等相關犯罪調查。白朗奇在備忘錄寫道，「國家加密貨幣執法小組」立即解散，命令即刻生效。