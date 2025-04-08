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無證客被下令驅逐卻未出境 每日恐面臨998元罰款

無證客被下令驅逐卻未出境 每日恐面臨998元罰款

記者顏伶如／即時報導
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川普政府打算對已被下令驅逐卻未出境的無證移民開罰，每日罰款金額最高998元。路透
川普政府打算對已被下令驅逐卻未出境的無證移民開罰，每日罰款金額最高998元。路透

路透8日報導，根據政府內部文件，川普政府打算對已被下令驅逐卻未出境的無證移民開罰，每日罰款金額最高998元，若不繳罰款則直接扣押財產。這項罰款措施的針對目標是已被移民法官下令驅逐的140萬名無證移民。

報導指出，川普政府對未離境無證移民開罰的措施，法源基礎來自1996年聯邦法律，川普總統第一任執政期間曾於2018年引用。匿名受訪的資深官員透露，根據川普政府規畫，罰款適用時間將可回溯最多五年，累計罰款金額上看100萬元。

根據路透取得電郵紀錄，對於沒有繳交罰款的無證移民，川普政府考慮扣押財產。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)發表聲明說，在美國非法居留的移民應該使用原本名稱為CBP One、如今已更名CBP Home的手機應用程式，填寫表格，並且完成自我遣返(self deport)，離開美國。

麥克拉夫林說：「如果不願這麼做，將會面臨後果，包括被發布最終遞解令(final removal orders)之後，繼續非法居留每日將罰款998元。」

報導指出，根據海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)官員3月31日電郵紀錄，白宮國家安全會議(National Security Council)以及白宮副幕僚長米勒)都向海關與邊境保護局施壓，要求海關負責掌理罰款事宜，並且扣押沒繳罰款的移民財產，交付拍賣。海關與邊境保護局隔日則發布備忘錄指出，罰款事宜應由移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)負責，因為海關與邊境保護局目前系統無法處理收罰款的任務，若要更新系統則將導致巨額成本、計畫延誤，還必須加聘至少1000名法律助理。

電郵內容顯示，川普政府也考慮由司法部民事資產沒收局(civil asset forfeiture division)負責。

川普第一任內援引1996年法律，對於躲入教堂請求庇護的9名無證移民開罰。根據法院紀錄，其中4名無證移民每人面臨6萬元罰款。拜登總統上台後則停收罰款，2021年廢除罰款規定。

拜登任內的移民和海關執法局政策主管薛查特(Scott Shuchart)說，移民與倡議團體可以向法院提告，對於罰款提出訴訟挑戰，不過罰款措施本身就足以造成寒蟬效應。他說，政策目的其實不是徹底執法，「而是在社區裡製造恐怖氛圍」。

扣押財產的規定，可能讓美國公民或持有綠卡者受到池魚之殃。

移民倡議組織FWD.us表示，全國大約有1000名沒有合法居留身分或擁有臨時保護身分的移民是跟美國公民或綠卡持有人同住，亦即屬於「混合身份家庭」(mixed status households)。

另一個可能遭到新措施衝擊的對象便是低收入移民。

無黨派組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)根據2019年人口普查資料分析指出，家人當中有無證移民的家庭，有26%家庭收入在聯邦貧窮線底下。

移民 川普 邊境

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