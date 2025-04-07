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肖像畫被川普說醜 畫家稱「職業生涯受威脅」

世界新聞網李芊芊／即時報導
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科羅拉多州國會大廈展示的川普肖像畫，現已被撤下。美聯社
科羅拉多州國會大廈展示的川普肖像畫，現已被撤下。美聯社

美國總統川普（Donald Trump）上個月公開批評科羅拉多州國會大廈展示的肖像畫「不好看」，畫家莎拉·博德曼（Sarah Boardman）表示這些批評讓她長達四十年的藝術生涯岌岌可危。

據CNN報導，肖像畫家博德曼在個人網站上發表聲明，表示川普指控她「故意歪曲」川普的肖像，對她的業務造成「直接且負面的影響」並且可能已「無法挽回」。

博德曼的畫作與其他美國總統的肖像一起懸掛在丹佛的州立議會大樓近六年之久，直到上個月川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表達對這幅作品的不滿，並最終導致畫作被撤下。

川普總統的發文中寫道：「沒有人喜歡他們不好看的肖像照或肖像畫，而科羅拉多州州議會大廈那幅…遭到扭曲的程度，恐怕甚至是我前所未見。」

並且，川普還將自己的畫作與前總統歐巴馬的畫進行對比，歐巴馬的畫作也出自博德曼之手，川普以此為依據稱博德曼「年紀上來後失去了才華」。

博德曼反駁了川普的指控，表示自己的作品沒有「故意歪曲」、政治偏見，也沒有任何實際或隱含的企圖，並且補充說，自從這幅畫作在2019年亮相以來，收穫了 「壓倒性的正面評價和反饋」。

川普 科羅拉多州 歐巴馬

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