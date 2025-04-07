我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社會安全局網站狀況連連 當機20分鐘甚至整天

眾議員托瑞斯促霍楚嚴打中國非法電子菸 暗示她執法不力

川普關稅終極目標：全球財富重分配 復興美國中產階級

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家推測，川普終極目標是要帶動全球財富的重新分配，把就業和資金轉回美國，讓美國中產階級再次偉大。歐新社
專家推測，川普終極目標是要帶動全球財富的重新分配，把就業和資金轉回美國，讓美國中產階級再次偉大。歐新社

美國總統川普的對等關稅震撼全球，專家推測，川普終極目標是要帶動全球財富的重新分配，把就業和資金轉回美國，讓美國中產階級再次偉大。

Academy證券公司主管契爾（Peter Tchir）解讀，川普2.0的使命，是重建美國中產階級，關鍵策略是讓就業重回美國：要用多種方式創造各類工作，包括力挺石油開採等。二是自製攸關國安的產品：從晶片到自然資源皆是如此，而且不只資源開發，連加工也須包辦。三是減少赤字：削減開支、增加來自國外的收入、降低利率等，都有助減赤，這會降低個人的稅務負擔。

美國中產階級要變富裕，涉及財富重新分配。契爾認為，財富來源之一其他國家的人民。川普當局的政策概念是，全球多國數十年來占美國便宜，他的政策意在把資源/錢財/就業，從這些國家轉往美國。比方外國企業進口產品在美國銷售，須支付關稅。

另一財富來源是美國國內的財富重分配，企業或許是主要目標，不管是支付員工更高薪水，或是花更多錢添購商品或繳納關稅，財富可望從公司轉往中產階級。這麼做也許會傷害股價，並間接將財富從富人手中轉出。風險資本家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）上周末在X平台發文寫道，美國家庭持有的總股票部位中，頂層前10%族群握有88%，底層50%則沒有持股。

契爾研判，倘若關稅目的是讓工作回流，需要長期實施，才能因應在美國打造製造設施的成本，並能獲利，這可能須費時數年。要是關稅只是談判策略，難以達成上述目標。

基於上述因素，他預測川普政府不會達成重大協議，關稅將持續實施，以提供稅收。全球企業的淨利率將受侵蝕，美企受創程度高於陸企。美國通膨和部分商品短缺的問題，將持續到明年。關稅和地緣政治緊張可能造就新的貿易聯盟。

關稅 川普 利率

上一則

目前只是第一步？專家分析川普布局：關稅之意在顛覆全球金融系統

下一則

白宮貿易顧問勉勵股民：不賣就不會虧…不在意馬斯克發言

延伸閱讀

目前只是第一步？專家分析川普布局：關稅之意在顛覆全球金融系統

目前只是第一步？專家分析川普布局：關稅之意在顛覆全球金融系統
股市崩跌也不讓步 川普仍持強硬態度 紐時：知道有不良影響但認為長遠有益

股市崩跌也不讓步 川普仍持強硬態度 紐時：知道有不良影響但認為長遠有益
生意影響大 保守派團體提告川普對等關稅違憲

生意影響大 保守派團體提告川普對等關稅違憲
馬斯克人氣下跌 川普憂利益衝突漸保持距離

馬斯克人氣下跌 川普憂利益衝突漸保持距離

熱門新聞

川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
北京官員越來越擔心川普對墨西哥開徵關稅可能只是起手式，意味著接下來將展開規模龐大的行動，逼迫全球開發中國家二選一，想跟美國或中國維持貿易，必須選邊站。（美聯社）

紐時：美國對墨西哥開徵關稅令北京憂心

2025-03-14 08:18
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
政策分析家拉特娜認為，川普對等關稅的目的，是為管理美國債務、重塑美國工業基礎、爭取美國在全球新秩序中的地位。圖為一列貨運火車行經加拿大蒙特婁，加國也是美國開徵關稅的對象之一。（歐新社）

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

2025-04-06 09:28
億萬富豪馬斯克(圖)針對關稅戰，罕見公開地抨擊白宮貿易顧問納瓦羅。(美聯社)

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

2025-04-05 21:00
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15

超人氣

更多 >
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快