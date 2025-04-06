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超高關稅上路前 美財經官員口徑一致不退讓

中央社紐約6日專電
川普總統(右二)與多位幕僚在橢圓辦公室，左起：白宮國家經濟會議主席哈塞特、白宮貿易顧問納瓦羅納瓦羅、白宮幕僚秘書沙夫、商務部長盧特尼克。(美聯社)
川普總統(右二)與多位幕僚在橢圓辦公室，左起：白宮國家經濟會議主席哈塞特、白宮貿易顧問納瓦羅納瓦羅、白宮幕僚秘書沙夫、商務部長盧特尼克。(美聯社)

川普政府主要經貿官員今天在美國媒體說明新關稅政策，從商務部長、財政部長到國家經濟會議主席均口徑一致明示，對多國開徵高關稅不會延期。網路媒體AXIOS指出，沒人可從對等關稅中脫身。

白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與財政部長貝森特（Scott Bessent），聯手在美國周日晨間新聞節目說明川普（Donald Trump）對等關稅不會影響美國消費市場，強調4月9日將生效的高關稅不會延期，並說市場總是低估川普。

網路媒體AXIOS結論指出，川普財經官員周日談話若只有一個結論，就是「我們不擔心股市暴跌，也不會有救兵從關稅中把你救出。」

川普宣布全新關稅導致投資人3、4兩日在美股失血超過6兆美元，支持川普的避險基金經理人、富豪艾克曼（Bill Ackman）指出，如果川普不緩解關稅，美股周一將再面臨迫切危機。

但川普財經團隊清楚表明，沒人可從9日施行的高關稅中脫身。

盧特尼克在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation ）節目表示：「關稅將上路，不是開玩笑。」

貝森特在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目說：「我們將向前推進，經過20、30、40、50年（外國）的不當行為，無法短時間清理戰局。」

哈塞特接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」（This Week）訪問時說：「這不是讓市場崩潰的策略，這是為美國人創造黃金年代。」

相對於川普政府關稅派幕僚的鷹派陣線，美國學術、輿論界經濟學者與評論員多認為，關稅無益美國及全球經濟，美國社會恐將面臨停滯性通膨，經濟衰退風險大幅提高。

前財政部長桑默斯（Larry Summers）在「本周」節目表示，除非川普承認這是可能造成反向結果的嚴重錯誤，形勢將異常困難。民眾抱緊現金，避免高額支出，企業謹慎行事，都是正確的。

關稅 川普 財政部

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