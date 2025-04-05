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政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

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政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

中央社華盛頓5日綜合外電報導
紐約街頭抗議川普總統的民眾。(路透)
紐約街頭抗議川普總統的民眾。(路透)

數以千計民眾今天在美國華府等地展開示威，以反對總統川普的各項政策。這是川普重返白宮以來，規模最大的抗議活動。

法新社報導，當地的正午時分，超過5000人聚集在華盛頓國家廣場（National Mall），包括民主黨籍聯邦眾議員拉斯金（Jamie Raskin）等知名民主黨人即將發表演說。

在距離白宮僅數個街區的1座露天劇院，舞台上掛著巨大的「把干預社會福利的髒手拿開！」（Hands Off Our Social Security）標語。示威民眾高舉海報，上面寫著「（川普）不是我的總統！」、「法西斯主義再起」、「阻止邪惡」、「不要干涉我們的社會福利」。

參與示威的66歲民眾索姆斯（Jane Ellen Saums）表示，她對川普政府破壞美國由來已久的民主制度感到非常沮喪。

另名在示威現場、從事房地產業的民眾也說，「看到我們政府的狀況，所有制衡機制都遭到徹底踐踏，從環境到個人權利都是如此，這讓人極為擔憂」。

據報導，由進步派組織MoveOn和「女性大遊行」（Women's March）等數十個左翼團體組成的鬆散聯盟在1000多個城鎮和每個國會選區舉辦「髒手拿開」（Hands Off）示威活動。

示威的共同主題是人們對「現代史上最明目張膽的奪權行動」日益增長的不滿，而川普和他的盟友兼顧問馬斯克（Elon Musk）「以及他們的億萬富豪親信」就是奪權行動的主導者。

川普致力縮減聯邦政府規模、推行保守價值，並向友好國家發動貿易戰，導致股市暴跌，激怒了部分美國人。

全球對川普總統的不滿情緒蔓延之際，巴黎、羅馬和倫敦等國際首都先前也曾出現類似集會。

最近的民調顯示，隨著川普持續推動各項政策，他的支持率已跌至1月上任以來的最低點。

超過5000人聚集在華盛頓國家廣場抗議川普總統。(路透)
超過5000人聚集在華盛頓國家廣場抗議川普總統。(路透)

川普 白宮 民主黨

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