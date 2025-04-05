美副卿與巴拿馬外長通話 防長赫塞斯下周訪巴

長江和記經營的巴拿馬運河港口。(路透)

根據美國國務院的對話簡報，副國務卿藍道（Christopher Landau）4日和巴拿馬外長艾查（Javier Martinez-Acha）討論了關於對香港 長江和記管理巴拿馬運河 兩端兩個港口特許權進行的持續審查的重要性。

雖然運河本身由巴拿馬經營，但運河兩端兩個港口卻由香港上市公司長江和記經營，附近的其他港口則由美國、新加坡和台灣的私人公司經營。

香港長江和記實業有限公司是香港首富李嘉誠家族控制的公司，3月初公布與美國貝萊德集團（BlackRock）主導的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

不過，長和公布決定後，引發香港親北京的大公報持續刊文批評。中國國家市場監督管理總局日前表示，注意到長和將與美國貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，將依法審查。

五角大廈 4日說，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）將於下周初前往巴拿馬，參加一年一度的中美洲安全會議。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）說，赫塞斯將利用會議之便舉行雙邊會談，「這將推動我們不斷努力加強與巴拿馬和其他中美洲國家的夥伴關係，實現我們對西半球和平與安全的共同願景」。

美國總統川普（Donald Trump）一再表示，他要「拿回」巴拿馬運河；但他沒有提供具體計畫，說明他將如何做到這個目標，或者是否需要採取軍事行動。巴拿馬運河被認為是世界上最具戰略意義的水道之一。