我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

訪客簽證逾期被關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

訪客簽證逾期被拘留關邊境巡邏站 中國婦自殺身亡

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名因為B-1/B-2訪客簽證逾期而遭美國邊境巡邏隊員拘留的中國女子，被移送到亞利桑納州尤馬邊境巡邏站之後，自殺身亡。圖為海關暨編境保護局位於德州格蘭德河谷的拘留中心。(路透)
一名因為B-1/B-2訪客簽證逾期而遭美國邊境巡邏隊員拘留的中國女子，被移送到亞利桑納州尤馬邊境巡邏站之後，自殺身亡。圖為海關暨編境保護局位於德州格蘭德河谷的拘留中心。(路透)

眾議院移民監督小組委員會資深成員、華盛頓州民主黨籍聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)聲明表示，一名因為B-1/B-2訪客簽證逾期、在加州遭到美國邊境官員拘留的中國女子，被轉移到亞利桑納州尤馬(Yuma)邊境巡邏站之後，自殺身亡。

海關邊境保護局(CBP)發言人證實有一名52歲女子死亡，並表示該女子在尤馬邊境巡邏站「牢房中無反應」。B-1/B-2簽證是發給來美旅遊或商務旅行人士的臨時簽證。

賈亞帕表示，CBP初步報告讓人擔心該機構人員是否對該女進行了適當查看；儘管有查看紀錄在案，但調查死亡事故的單位無法核實該紀錄。賈亞帕也對拘留移民的設施條件表示擔憂，她說：「又發生了一起可預防的死亡事件，勢將因此加劇擔憂。」

CBP發言人聲明表示，邊境巡邏隊工作人員為這名女子提供醫療救助，緊急醫療服務人員將她送醫後，她在醫院被宣布死亡。負責監督CBP行為的辦公室正在調查此案，CBP也已向國土安全部監察長辦公室報告這起死亡事件。

尤馬(包括加州和亞利桑納州部分地區)邊境巡邏隊官員上周在社群媒體表示，他們3月26日在加州尼德爾斯(Needles)逮捕了兩名中國人，其中一人是名52歲女性。

該貼文指稱，CBP探員攔停了一輛小型貨車並進行搜查，發現兩名中國公民「非法居住美國」。CBP人員根據一項法律對兩人提出指控；該法律規定某些人士沒有資格獲得簽證或進入美國，其中包括涉嫌洗錢或其他犯罪活動在內。

CBP人員還從那輛小型貨車中查獲超過22萬元現金。該局表示，他們懷疑這些現金與非法活動有關。不過，媒體尚無法確定，在尼德爾斯被捕的女子，是否就是那位在拘留期間死亡的女子。

CBP 邊境 簽證

上一則

川普猛揮關稅大刀「這小國」遭課50%形同死刑

延伸閱讀

南加華人H1B快過期仍順利入境 律師籲這類人不必慌

南加華人H1B快過期仍順利入境 律師籲這類人不必慌
應對物價上漲 加州業主鼓勵自種牛油果

應對物價上漲 加州業主鼓勵自種牛油果
入境美國被查手機 交還是不交？

入境美國被查手機 交還是不交？
入境美國查手機交不交 專家教戰這麼做

入境美國查手機交不交 專家教戰這麼做

熱門新聞

川普總統2日在白宮玫瑰花園發布對等關稅時，手持一幅對各國的課徵關稅清單。(路透)

完整清單一次看 川普對等關稅 對25國課多少

2025-04-02 17:58
美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。美聯社

川普宣布對等關稅：課徵中國34%台灣32%歐盟20%…

2025-04-02 16:42
聯邦參議員布克（Cory Booker）。（截自C-SPAN）

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

2025-04-01 20:15
美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00
川普總統表示，科技富豪馬斯克(左)擔任政府特別顧問的任務可能即將結束，馬斯克率領的政府效率部也將功成身退。（美聯社）

川普透露馬斯克與政府效率部任務將結束

2025-04-01 08:27

超人氣

更多 >
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」

華人被餐廳服務生追到門口、停車場討小費 「不給就翻臉」
好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水

好市多將設壽司吧 但多數會員只能流口水
川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級