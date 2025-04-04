川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

川普總統向敵對國家與美國盟友全面祭出關稅。歐新社

川普 總統向敵對國家與美國盟友全面祭出關稅 ，貿易戰拉開序幕。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)說，如此作法不是對待朋友之道，中國則形容「典型的單邊霸凌」，加拿大新任總理卡尼(Mark Carney)表示，以美國為核心的全球貿易體制「已經結束」。

華盛頓郵報4日報導，川普關稅引起全球各國反應，十大金句包括：

澳洲

艾班尼斯3日在記者會上說，川普政府的關稅措施沒有以邏輯做為基礎，違反美澳兩國夥伴關係的根本，「這不是朋友會做的事」。

艾班尼斯也說，必須付出較高代價的將是美國人民，澳洲沒有打算報復，因為「我們沒興趣比賽秀下限」。

加拿大

卡尼在記者會上表示，今日全球經濟與昨日已經截然不同。加拿大從二次大戰結束以來，一直仰賴以美國為核心的全球貿易體制，雖不完美卻協助加拿大創造繁榮，但這套制度現在「已經結束」。

加拿大雖然不在川普2日公布的最新一波關稅制裁名單，但卻面臨25%鋼鋁稅。

中國

中國商務部發表聲明表示，美國是「典型的單邊霸凌做法」。聲明也說：「歷史證明，提高關稅解決不了美國自身問題。」

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」(Lowy Institute)東南亞計畫主任派登(Susannah Patton)說，分析師紛紛警告，川普關稅剛好坐實中國論述，也就是美國是靠不住、冷漠且善變的合作夥伴。

馬達加斯加

前任馬國駐美大使羅勃森(Eric Andriamihaja Robson)在社群媒體 發文寫道，關稅計算方法有瑕疵且欠公平，進口並不是感性的選擇，而是一連串客觀參數的決定。

歐盟

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)在聲明中說，混亂當中毫無秩序可言，美國所有貿易夥伴全面遭受打擊，複雜與混亂之間看不到明確的出路。

泰國

泰國商會(Thai Chamber of Commerce)主席普伊(Poj Aramwattananont)在社群媒體發文寫道：「不必驚慌，別的國家關稅也變高了。美國自己同樣會受影響，因為他們還是沒辦法快速生產進口商品的替代。」

法國

法國政府發言人普里馬(Sophie Primas)對媒體說：「川普自以為是全球老大，這是已經快被我們遺忘掉的帝國主義態度，但現在又強硬姿態重出江湖。」

哥倫比亞

哥國總統裴卓(Gustavo Petro)在社群媒體X發文寫道：「高舉全球自由貿易大旗的新自由主義，今天宣告死亡。反對陣營裡對於這種極端意識型態仍然死抱不放的人，必須明白抱著的只是一具屍體。」

俄羅斯

前俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)在社群媒體發文寫道：「我們將採納老子教誨，在河邊坐等敵人屍體漂流而下。那具腐屍就是歐盟經濟。」

匈牙利

匈牙利外長西亞爾托(Peter Szijjarto)在社群媒體發文表示：「歐洲經濟與歐洲人又在品嚐布魯塞爾政客無能的苦汁了。美國總統昨天宣布關稅之後，情勢變得很清楚，歐盟其實應該談判才對。」

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