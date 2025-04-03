范斯：馬斯克即使離開DOGE 仍是川普政府的朋友和顧問

副總統范斯。(路透)

副總統范斯 (JD Vance)周四表示，即使馬斯克 (Elon Musk)離開政府效率部(DOGE)，他也仍舊是川普 政府的「朋友和顧問」。

馬斯克是DOGE的領導人物，由於他在政府的工作只是短暫性的，預計將於下月底前卸任。

在Politico政治新聞網站昨日報導馬斯克將離職後，范斯接受福斯(Fox)新聞節目採訪表示：「當然，他會繼續擔任顧問角色。」

「伊隆(馬斯克)將繼續是總統和我的朋友及顧問—他完成了很多好事。」

范斯表示：「伊隆上任時，我們對他說，『我們需要你讓政府變得更有效率，我們需要你縮減那些令人難以置信且迅速膨脹的官僚體制，這些體制不僅違背美國人民意願，而且花費了太多的金錢』。」

「我們說過這將需要大約六個月—所以伊隆當時就答應待這麼久的時間。」

根據聯邦法規，馬斯克作為特殊政府雇員只能連續任職130天。

Politico及一些左派評論家周三指出，馬斯克的離職是川普與馬斯克結盟破裂的證據。

范斯斥這些報導是「假新聞」，並表示即使馬斯克離開，DOGE的任務也不會停止。

「DOGE的工作還遠未完成。伊隆的工作也遠未完成，」他說，「DOGE還有很多事要做…伊隆離開後，這項工作仍會繼續。」