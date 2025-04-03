「末日博士」羅比尼：川普新關稅「玩火」將致雙重惡果

有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼是知名經濟學家，以料見2008年金融海嘯發生著稱。路透

有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼批評，美國總統川普 祭出新關稅 有如在「玩火」，後果將是成長率降低和通膨率升高。

這位知名經濟學家2日表示，川普把新關稅宣布日稱為「解放日」，有如作家歐威爾風格的雙關語。羅比尼說，這些關稅的後果將是「較低的成長和較高的通膨」，視「醜惡又漫長」的談判最後議定的稅率多高而定。

羅比尼也質疑川普所謂「解放」的想法，因為這些關稅對美國消費者、勞工、企業乃至於全球經濟都不利。羅比尼曾精準料中2008年金融海嘯，並對川普的經濟政策表示顧慮。

美國財長貝森特曾提及，這是「先拉高衝突然後再降溫」的策略運用。但羅比尼懷疑這種策略能否占上風，凌駕川普2.0「貿易鷹派」如高級顧問納瓦羅、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾之流。羅比尼呼籲白宮 國家經濟會議（NEC）哈塞特、經濟顧問委員會（CEA）主席米倫等經濟顧問，應引導川普做出更明智的決定，否則美國實施這些關稅措施不啻是在「玩火」。

川普2日簽署行政命令，宣布自5日起對所有進口產品徵收稅率一律為10%的關稅；自9日起，另對數十個對美貿易順差大國加徵更高的「對等」關稅，稅率不一，視各國情況而定。白宮宣稱，這些措施意在矯正不對等的貿易關係、匯率操縱和其他不公平行為，同時促進美國國內製造業、保護美國勞工，並強化經濟主權。

然而，川普宣布的新關稅備受抨擊。避險基金創辦人SkyBridge斯卡拉姆齊就直言「解放日」其實是「清算日」，並警告此舉可能加重美國民眾的財務負擔。