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川普政府的對等關稅計算方法 被貿易經濟學家吐槽

編譯林聰毅／綜合外電
貿易經濟學家吐槽美國貿易代表署的「對等關稅」計算公式，他們認為算法過於粗糙。路透
貿易經濟學家吐槽美國貿易代表署的「對等關稅」計算公式，他們認為算法過於粗糙。路透

白宮宣布要對加拿大、墨西哥以外所有國家的所有進口產品徵收10%的基準關稅，而對美國享有較大貿易順差的國家則將被課徵更高關稅。但貿易經濟學家對於川普課徵全球「對等關稅」的粗糙計算方法，大加嘲諷一番。

美國貿易代表署（USTR）公布的對等關稅計算公式是，美國對該國的進口額減去美國對該國出口額後，再除以美國對該國的進口額，然後將此商數折半，就得出了最終的對等關稅稅率。

英國金融時報（FT）報導，這種算法導致越南和柬埔寨等對美國出口很多、但進口甚少的國家，分別被課徵46%和49%的懲罰性關稅。相較下，英國去年對美國的商品貿易出現逆差，因此僅被課徵10%的基準關稅稅率。歐洲改革中心的貿易經濟學家史普林福德說，關稅的結果不是消除貿易逆差，而是為貧窮國家和美國消費者帶來痛苦。

經濟學家認為，USTR的計算方法有經濟上的嚴重缺陷，無法實現其「將雙邊貿易逆差降至零」的目標。他們並表示，儘管白宮聲稱「關稅行得通」，但貿易平衡是由一系列經濟因素所推動，而非僅靠關稅稅率。

倫敦政經學院（LSE）經濟學副教授桑普森說，這項計算公式是「川普錯誤執著於雙邊貿易失衡的遮羞布」，「不符合經濟原理」。他表示，從更廣泛角度來看，關稅不會消除導致美國貿易逆差的基本總體經濟因素，只要美國的儲蓄不足以資助其自身投資，就必須向世界其他國家借錢，就會出現貿易逆差，而關稅不會改變這個邏輯。

USTR的計法也明顯忽略了政府先前的建議，白宮曾表示，將根據對雙邊貿易關係的深入評估，包括考量稅收、監管和其他非關稅貿易壁壘等因素。

德銀的外匯研究主管薩拉維洛斯說，對名目貿易逆差較大的國家徵收較高關稅，是「高度制式化」的決定，可能導致川普政府與各國進行「隨興且開放式」的談判，因為各國將在未來幾個月內試圖降低關稅。

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