從納粹手勢到家庭風波 馬斯克極端風格也惹「冰夫人」不爽

傳馬斯克(左)與白宮幕僚長威爾斯(前)常意見相左。(美聯社)

即將離開政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)的53歲科技富豪馬斯克 (Elon Musk)，過去幾個月醜聞與爭議不斷，威斯康辛州最高法院1日選舉則是馬斯克面臨的最新挫敗，率領側翼團體聯手砸下2000多萬助選的共和黨候選人薛米爾(Brad Schimel)未能勝出。馬斯克掌理政府效率部未滿四個月，2日媒體報導傳出川普 總統已對核心幕僚透露馬斯克即將卸任。

某些共和黨觀察家說，馬斯克愈來愈走極端的風格，導致共和黨在威州最高法院選舉落敗。

川普就職典禮之後，馬斯克上台時做出類似納粹敬禮手勢，引起輿論熱議。馬斯克在一連串社群媒體發文裡，都沒有對納粹手勢的指控提出反駁，各界傳聞更加甚囂塵上。從舞台走下的幾個小時後，馬斯克在社群媒體X發文寫道：「把所有人都視為希特勒的攻擊，實在很煩。」

有「冰夫人」之稱的白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)，是川普身邊重要人物，是為川普選舉操盤、輔佐川普打贏選仗的競選總幹事，但馬斯克卻傳出與威爾斯意見相左。「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌報導，威爾斯對於馬斯克大砍聯邦機關卻未事先告知感到不滿，請求國務卿魯比歐(Marco Rubio)等內閣首長直接讓川普知道對馬斯克的抱怨。

馬斯克2024年12月公開支持提供給外籍高技術人才的H1-B工作簽證，在共和黨差點引發內戰。「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營認為H1-B簽證讓外國人搶走美國人的工作機會。馬斯克揚言不惜為了H1-B簽證與MAGA陣營較量，後來川普則說支持H1-B簽證。

馬斯克出入白宮經常帶著四歲兒子X，遭到質疑帶孩子出席官方活動是否適合。X的生母、歌手格萊姆斯(Grimes)也在社群媒體發文要求保護孩子隱私。