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重量級保守派名嘴警告：非罪犯遭遣返令人「毛骨悚然」

記者顏伶如／即時報導
重量級保守派名嘴羅根。（美聯社）
重量級保守派名嘴羅根。（美聯社）

曾經專訪川普總統的重量級保守派名嘴羅根(Joe Rogan)日前在播客節目「羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)中，對於並不是罪犯的人遭到遣返提出警告。他說：「有些不是罪犯的人，被綑起來驅逐出境，送到薩爾瓦多監獄，這讓人感到害怕。」羅根說，這起案例令人「毛骨悚然」(horrific)。

紐約時報分析，保守派陣營具有影響力的要角，對於川普二度執政絕大多數政策均表示贊同，但川普政府擴大遣返行動出現某些差錯，是否符合正當法律程序(due process)遭到質疑，如今向來支持川普的某些名嘴開始提出警告。

羅根日前在深受「讓美國再度偉大」(MAGA)聽眾歡迎的播客節目裡說，專業化妝師被錯認為黑幫分子，綑綁起來遭到驅逐，送進薩爾瓦多監獄，讓人覺得非常害怕。他說，這起案例令人「毛骨悚然」。

紐約客雜誌(New Yorker)3月31日報導，委內瑞拉籍化妝師羅米洛(Andry José Hernández Romero)被錯抓，遭到川普政府援引「外國敵人法」(Alien Enemies Act)加速遣返。報導指出，羅米洛因為身上刺青而被誤以為是黑幫分子。

保守派名嘴、福斯新聞網(Fox News)節目主持人安‧柯爾特(Ann Coulter)則對參與校園抗議的哥倫比亞大學(Columbia University)研究生遭到逮捕提出質疑。她在社群媒體發文寫道：「幾乎沒有什麼人是我不想遣返的，可是，除非他們有犯罪，這麼做難道沒有觸犯了第一修正案嗎？」

紐約時報報導，對遣返行動抓錯人提出異議的聲音，主要來自於保守派評論員，共和黨民選官員則三緘其口，但名嘴們出面發聲頗為不同凡響，因為右翼人士通常不會公開發表與川普立場不同的言論；保守派評論員目前檢討的重點在於遣返行動的手段，而不是遣返行動宗旨，不過質疑聲浪顯示某些右翼人士對川普政府鐵腕手段非常不以為然。

共和黨籍前任紐約南區聯邦檢察官麥卡西(Andrew C. McCarthy)在保守派網站「國家線上評論」(National Review)撰文指出，川普應該放棄援引「外國敵人法」驅逐委內瑞拉黑幫分子的作法，改採法律基礎更紮實、以聯邦移民法律做為起訴理由的傳統方式落實遣返目標。

麥卡西在文中寫道，川普政府表現值得嘉許，已經扭轉了讓所謂移民(migrants)企圖進入美國的誘因，對國家安全與穩定都有好處，對無證客本身也有許多人道主義的優點，「然而，總統不能光憑個人喜惡就把某些人踢走，我們是法治的國家，不是人治」。

川普 遣返 紐約時報

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