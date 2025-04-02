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川普發文點名批評麥康諾等共和黨參議員「非常難搞」

記者顏伶如／即時報導
川普總統。歐新社
川普總統。歐新社

川普總統2日凌晨在社群媒體發文，點名批評麥康諾(Mitch McConnell)、保羅(Rand Paul)、柯林斯(Susan Collins)、穆考斯基(Lisa Murkowski)四名共和黨聯邦參議員「非常難搞」(extremely difficult to deal with)。川普形容麥康諾等人彷彿罹患「川普錯亂症候群」(Trump Derangement Syndrome)，呼籲四人迷途知返加入共和黨陣營對抗民主黨。

川普對美國貿易夥伴開徵對等關稅的「解放日」(Liberation Day)來臨前夕，民主黨維吉尼亞州聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)與肯塔基州聯邦參議員保羅共同提案，要求終止川普援引用來向加拿大進口商品全面徵收25%的國家緊急狀態(national emergency)。

Politico新聞網站2日報導，阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基1日表示將為提案投贊成票，緬因州聯邦參議員柯林斯則表示「很可能」在2日表決時支持提案。

川普2日零時58分在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文，點名麥康諾、保羅、柯林斯、穆考斯基四人應該「改變一下」，跟共和黨站在一起。川普寫道：「肯塔基州、阿拉斯加州、緬因州的人民們，請跟這些參議員聯絡，讓他們終於願意遵守共和黨價值與信念。」他說：「他們一直非常難搞，對參院多數黨領袖熊恩(John Thune)與共和黨都不忠誠。」

川普寫道，麥康諾等人不願針對大量芬太尼(fentanyl)流入美國而對加拿大祭出關稅做為懲罰。他說，參院提案其實是民主黨的伎倆，企圖揭露某些共和黨員的弱點，結果四人落入圈套。

川普表示，這項提案到頭來不會成功，因為在眾議院絕無過關希望，「我身為總統也絕對不會簽署法案」。

川普 共和黨 參議員

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