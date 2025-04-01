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美跨黨派國會眾議員 提出「台灣國際團結法案」

中央社華盛頓31日專電
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聯邦眾議員31日提出「台灣國際團結法案」，強調聯大2758決議不涉台，也提到美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。圖為國會山莊。(中央社)
聯邦眾議員31日提出「台灣國際團結法案」，強調聯大2758決議不涉台，也提到美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。圖為國會山莊。(中央社)

美國眾議員昨天提出「台灣國際團結法案」，內容強調聯大第2758號決議不涉台，也提到美方反對任何在沒有台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。法案另要求美國運用影響力，抵抗北京在國際組織扭曲涉台決議的行為。

「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）由眾院「國會台灣連線」民主黨籍主席康諾里（Gerry Connolly）及眾院東亞及太平洋事務小組委員會共和黨籍主席金映玉（Young Kim）共同提出。

康諾里辦公室指出，「台灣國際團結法案」以「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act）為基礎，以進一步反擊中國將國際組織「武器化」，聲稱台灣是中國的一部分。

法案明確指出，聯合國大會第2758號決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

法案要求美國在各國際組織中的代表，透過話語權、投票權及影響力，倡導這些組織抵抗中國試圖扭曲涉及台灣的決議、用詞、政策或程序等作為。

法案鼓勵美國的盟友和夥伴在適當情況下，反對中國試圖破壞台灣邦交及與非邦交國的夥伴關係。

康諾里透過聲明表示，長期以來，中國在國際組織中扭曲政策及程序，以宣示其對台灣的主權聲張，這樣的行為往往對全球健康、治理及安全工作造成損害。

他說，這項跨黨派立法確保美國站在反對北京將國際組織「武器化」立場，支持台灣人民的願望及最大利益。

金映玉指出，北京持續竭盡全力孤立台灣，並壓制台灣在世界舞台上的聲音。台灣在民主和全球衛生安全方面擁有成功的紀錄，台灣的觀點應該被聽見。

法案共同提案人還包括民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）、民主黨泰塔斯（Dina Titus）及共和黨費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）等。

根據美國立法程序，法案接下來將送交眾院負責委員會審議，之後還須通過眾、參兩院，才會遞交美國總統簽署後生效。「台灣國際團結法案」2023年7月於眾院過關後止步。

眾院 民主黨 聯合國

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