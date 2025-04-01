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令國稅局清楚說明報稅計算錯誤 眾院法案兩黨支持過關

記者顏伶如／即時報導
國稅局(IRS)。路透
國稅局(IRS)。路透

要求國稅局(IRS)以淺顯易懂方式說明民眾報稅計算錯誤的法案，在兩黨一致支持下已於眾議院表決過關，接下來將送交參議院審議。舉例來說，如果納稅人報稅時收入欄不慎多填一個「零」，國稅局要發通知清楚解釋為何退稅金額因此出現變化。

納稅人收到國稅局告知報稅有計算或文書錯誤時，國稅局處理過程缺乏透明、令人難以理解，長期以來為人詬病。國稅局可以未經審計就逕行調整納稅人的稅務責任，對納稅人發出自動寄發的通知函，但信中卻沒有具體細節，導致納稅人面臨意料之外的開銷，退稅變少。

共和黨愛阿華州聯邦眾議員馮斯楚(Randy Feenstra)提出的「國稅局數學與納稅人協助法案」(Internal Revenue Service Math and Taxpayer Help Act)，旨在解決國稅局長年以來溝通不良的落差，要求國稅局以淺顯易懂方式降低混淆、避免添增不必要的財務壓力、並為納稅人提供能夠了解並質疑報稅修改的工具。

新聞周刊(Newsweek)1日報導，馮斯楚2月提出編號HR 998的提案，在眾院獲得兩黨一致支持已經過關，不管是委員會聽證會或全全表決都沒有遭遇反對意見。

馮斯楚表示，如果納稅人報稅時不小心在收入欄多填一個「零」，國稅局應該針對錯誤做出清楚解釋，告知為何民眾拿到退稅變得不一樣。

法案內容要求國稅局通知納稅人報稅的計算、文書錯誤時，必須附上如何回應的具體訊息，並且用「通俗語言」(plain language)說明錯誤何在，指出稅表當中有問題的項目在哪裡。

根據法案規定，通知函當中必須明確列舉國稅局的計算方式，讓納稅人可以清楚看到稅表經過調整之後差別為何。通知函要提供國稅局專線電話號碼，讓民眾透過自動系統索取紀錄文件，信中要清楚說明納稅人申請稅務減免(abatement)等報稅變更的截止日期，稅務減免可透過電子郵件或電話申請，或者親自辦理。

如果國稅局在後來的查核裡，做出與先前找到的報稅錯誤不一樣的結論，也要對納稅人發出後續說明通知，解釋稅務減免的狀況。

國稅局 報稅 退稅

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