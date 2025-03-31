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川普：就終結俄烏戰爭協議 相信普亭將履行其部分

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
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總統川普。（歐新社）
總統川普。（歐新社）

美國總統川普今天指出，關於終結俄烏戰爭的協議，他預期俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）「將履行他的部分」。川普此前曾對莫斯科是否將兌現承諾表示懷疑。

中央社引述法新社報導，川普在白宮告訴記者，「我想要確保他履行承諾」，「我認為他將實現告訴過我的話，我也認為他將履行他在這項協議中的部分。」

川普致力促成終結打了逾3年的俄烏戰爭之際，昨天批評普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

他告訴美國國家廣播公司（NBC），他對普亭質疑澤倫斯基作為談判對象的公信力及要求烏克蘭更換領導層峰感到「非常憤怒」。

普亭3月稍早拒絕了獲得澤倫斯基支持、美國所提無條件在烏克蘭停火的提議，並升高莫斯科希望在烏克蘭建立新領導層峰的言論。

NBC新聞記者維爾克（Kristen Welker）昨天表示，川普打電話給她，說他對普亭「相當生氣」，並威脅要對與俄羅斯石油有業務往來的公司徵關稅。

川普之後將矛頭指向澤倫斯基，示警若烏克蘭在與美國簽署礦產權利協議上臨陣退縮，烏克蘭將面臨「大麻煩」。

克里姆林宮今天指出，普亭仍開放與川普對話。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，兩位領袖目前未預定通話，但可以「立即安排」一次通話。

培斯科夫說：「我們正…致力實施一些與解決烏克蘭（衝突）方面有關的想法…這個過程相當耗時。」

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