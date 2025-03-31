白宮百年老樹「太危險」…川普要砍

這棵樹據說是由前總統傑克遜（Andrew Jackson）種下。美聯社

據福斯新聞網（Fox News）報導，美國總統川普 （Donald Trump）宣佈將砍掉一棵白宮 的百年老樹，這棵樹據說是由前總統傑克遜（Andrew Jackson）種下的。

30日，川普在自家的「真實社群」（Truth Social）貼文中表示，他正在與國家公園管理局（National Park Service）合作，計畫對白宮進行巨大的提升，從而保存和保護歷史。

川普說，其中一個有趣的難題是傳奇總統兼將軍傑克遜許多年前種下的一棵樹，而壞消息是，這棵樹的狀況非常糟糕，是危險的安全隱患，而且是在白宮入口處，因此現在必須移除。

川普表示，這棵歷史悠久的樹將在未來幾天內被砍掉，由「另一棵非常美麗的樹 」取代，但樹上的木頭將由白宮工作人員保存，並「可能用於其他崇高的用途！」。

據說於1829年至1837年間擔任總統的傑克遜在白宮附近種植了兩棵木蘭樹，以紀念他於1828年去世的妻子瑞秋（Rachel），但國家公園管理局（NPS）網站的資料顯示，這兩棵樹與前總統的關係有待商榷。

國家公園管理局引述歷史照片文件說明，木蘭樹最早出現在南門廊（South Portico）附近的這個地點是在19世紀60年代，但這些樹仍然被許多人認為是傑克遜總統所種。

2006年，這些樹被國家公園管理局指定為「見證樹」，意旨見證了許多「重大的歷史和文化事件」，其中包括1994年9月塞斯納（Cessna）飛機墜毀白宮的事件。

社群媒體 上對於川普的決定，最初反應不一，不過總統的支持者大多支持這項決定。

一位X（推特）用戶寫道：「我是樹木專家，我和樹木打交道已經三十年了…這些（木蘭）樹的木頭出了名的軟，會隨著年齡變得乾燥易碎。不應該靠近那東西。」證實了川普稱老樹為「安全隱患」的說法。