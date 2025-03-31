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華爾街日報：美國4/2擬棄對等關稅改課全球20%關稅

中央社華盛頓31日綜合外電報導
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美國總統川普30日在返回華府的空軍一號上向記者發表談話。路透
美國總統川普30日在返回華府的空軍一號上向記者發表談話。路透

美國川普政府鑑於自訂的4月2日大規模課徵新關稅期限將至，正忙著確定具體細節及權衡各選項。「華爾街日報」披露，美國可能將原擬的對等關稅改為全球課徵最高20%齊頭關稅。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述消息人士報導，川普（Donald Trump）政府內部辯論的一大重點擺在是否對美國貿易夥伴國課徵個別化關稅，如同川普近幾周預演的做法；或是回到他競選時的承諾，對所有入境貨品加徵關稅，實際上波及與美國做生意的所有國家。

川普上周大多時間都在淡化外界對於他打算實施所謂對等關稅的預期。他昨晚在總統專機空軍一號（Air Force One）上延續相同路線，表示他將宣布的關稅行動會比之前承諾的對等做法「寬容許多」。

然而知情人士透露，川普近幾天其實要求他的團隊採取更激進做法，鼓勵他們規劃的關稅計畫納入更多國家且課徵更高稅率。他昨晚確實也提到，他將對「基本上所有的」美國貿易夥伴國課徵某程度關稅。

究竟最後結果如何，目前仍不清楚。但川普幕僚近日考慮過稅率最高達20%的全球性關稅措施，實際上將影響美國所有貿易夥伴國。

川普和他的競選團隊去年打選戰期間，有好幾個月宣傳這種方案。但其後川普公開改為支持所謂對等關稅，他的說法是：「他們（其他國家）怎麼跟我們收費，我們就怎麼跟他們收費。」

川普政府的1名官員指出，對等關稅方案還沒被排除，但川普也傾向對美國呈現貿易逆差的所有國家課徵關稅，他還要知道每個國家的「清楚數字」。

這名官員說，無論最終決定為何，川普想要的關稅政策是「大而單純」。意味最終行動很可能比先前的計畫範圍更廣，不限首要針對美國最主要貿易夥伴國，也就是美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在媒體上稱呼的「骯髒15國」（dirty 15），約占全球國家的15%。

除此之外，知情人士透露，川普團隊也正在考慮另一種做法，針對產業來實施一系列新關稅，使得一些關鍵礦物及含有這些礦物的產品會受到影響。

4月2日將揭曉的川普關稅措施，預計前一天就會包含在美國貿易代表署（USTR）提出的貿易政策檢討報告送到川普桌上。

關稅 川普 華爾街

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