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哥大校友集體撕毀畢業證書 抗議校方屈從川普政府

記者顏伶如／即時報導
部分哥大校友在年度「校友日」撕毀畢業證書以示抗議，對校方向川普政府屈服表達不滿。(路透)
部分哥大校友在年度「校友日」撕毀畢業證書以示抗議，對校方向川普政府屈服表達不滿。(路透)

29日是哥倫比亞大學(Columbia University)國際暨公共事務學院(School of International and Public Affairs，SIPA)年度「校友日」(Alumni Day)，但部分校友並未參加慶祝活動，而是撕毀畢業證書以示抗議，對校方向川普政府屈服表達不滿。

身為巴勒斯坦倡議人士、持有綠卡的哥大國際暨公共事務學院研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)3月8日在學校的公寓宿舍遭到移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員逮捕。「國際暨公共事務學院校友挺巴勒斯坦」( SIPA Alumni for Palestine)組織發動「校友日」抗議活動，除了校友之外還有在校生發表演說，數十名群眾聚集呼口號，校友集體撕毀畢業證書表達抗議。

抗議群眾舉著海報、呼喊「解放巴勒斯坦」、「釋放哈利勒」等口號。

在集會上發表演說的國際暨公共事務學院2009年畢業生陶爾(Amali Tower)說，決定撕掉畢業證書並不是個容易決定，「我們並不是沒有經過考慮，這麼做毫無樂趣可言」。

陶爾說，自己就是曾經顛沛流離的移民，非常努力才在哥大取得國際關係碩士學位。但她表示，現在並不是個感到光榮的校友，想跟受到影響的學生站在一起，跟巴勒斯坦站在一起，「我想跟受到拘留、騷擾、迫害以及驅逐的移民站在一起」。

辯護律師表示，哈利勒目前被關押在路易斯安納州拘留中心。

不透透露姓氏的2024年畢業校友漢娜(Hannah)在集會演說指出，哥大董事會指派克萊兒‧薛普曼(Claire Shipman)暫代校長職務，「但這只是董事會遂行意圖的另一個傀儡。我不認有什麼差別」。

漢娜表示，原任哥大校長莎菲克(Nemat Shafik)做得很棒，代理校長卡崔娜‧阿姆斯壯(Katrina Armstrong)也做得很棒，薛普曼則會做得很糟糕，因為不聽學生心聲，只聽命董事會。

哥大

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