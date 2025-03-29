我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛「新世界商城」大火 華裔長者受困3小時

白宮群聊門 傳川普私下多方詢問「是否開除沃茲」

白宮群聊門 傳川普私下多方詢問「是否開除沃茲」

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
群聊門爆發後，川普總統(右)考慮炒掉國安顧問沃茲(左)，但又不想表現得像是屈服於報導的壓力，因此傾向於保他過關。(美聯社)
群聊門爆發後，川普總統(右)考慮炒掉國安顧問沃茲(左)，但又不想表現得像是屈服於報導的壓力，因此傾向於保他過關。(美聯社)

白宮國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)建立涉及作戰計畫的Signal群組並加錯人入群、引發爭議，知情人士透露川普總統私下一直詢問政府內外人士他是否應該炒掉沃茲。

紐約時報報導，幾位了解川普的人士透露，川普告訴盟友他不滿媒體報導，但不想表現得像是屈服於報導的壓力而解雇沃茲，更不願意在第二任期沒過多少天，就炒掉高層官員。

25日，即「大西洋月刊」總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)爆料他意外被加進上述群組的第二天，川普表示沃茲是個好人，沒有什麼可道歉的。但26日晚上，川普召集副總統范斯(JD Vance)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、總統人事辦公室主任戈爾(Sergio Gor)以及他的中東特使特使威科夫(Steve Witkoff)等人討論是否繼續支持沃茲。27日晚上，隨著爭議愈演愈烈，川普把沃茲叫到橢圓形辦公室。

據三位了解川普想法的人士稱，隔天早上川普向周圍的人暗示他願意繼續支持沃茲。

知情人士透露，川普真正介意的似乎不是國安顧問在未加密的商業應用程式上討論軍事計畫的粗心大意，而是沃茲可能與戈德堡有某種關係，而戈德堡是川普討厭的華盛頓記者。沃茲否認認識戈德堡或曾與他見面、交流，但2021年華府法國大使館活動上的照片卻顯示，兩人並肩站在一起。

甚至在Signal洩密事件前，沃茲的地位就已經不穩。川普的一些顧問認為他立場過於強硬，過急主張在伊朗採取軍事行動，而川普已明確表示他更傾向達成協議。川普一些最親密的盟友質疑沃茲立場是否與川普的外交政策一致；據幾位知情人士透露，沃茲與范斯、威爾斯在政策討論時發生分歧，特別是在伊朗問題上。

接近川普的人士說，沃茲之所以還未捲鋪蓋走人，部分原因是政府仍有些人支持他，而且川普也希望避免重蹈第一任期的覆轍，當時人事安排混亂，高級幕僚及助手的流動率在現代政府中最高。

川普 白宮 伊朗

上一則

川普：很快會對進口藥課稅 可接受與貿易夥伴談協議

下一則

川普政府去DEI化 「瘋狂亞洲富豪」女星憂「好萊塢走回頭路」

延伸閱讀

川普：很快會對進口藥課稅 可接受與貿易夥伴談協議

川普：很快會對進口藥課稅 可接受與貿易夥伴談協議
川普政策搖擺不定 經濟學家下修美成長預估

川普政策搖擺不定 經濟學家下修美成長預估
「大家都期待川普來救我們」塔利班釋放1名美國公民

「大家都期待川普來救我們」塔利班釋放1名美國公民
華府聯邦法官下臨時禁制令 阻川普解散消費者金融保護局

華府聯邦法官下臨時禁制令 阻川普解散消費者金融保護局

熱門新聞

美國入境審查日趨嚴格，即使具有公民身分，有時仍會被帶到小房間查問。（美聯社）

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

2025-03-27 22:08
川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

2025-03-28 11:00

超人氣

更多 >
22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她
靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 遭哥大停學的亞裔男現在月賺17萬
近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠

近20年來首位美籍冠軍 華裔劉美賢摘花滑世錦賽后冠
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它