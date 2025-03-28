川普下令 移除史密森尼博物館反美意識形態

川普總統再把矛頭指向全國最大的博物館機構史密森尼學會，要求撤除以非裔與婦女為主的展覽主題。（歐新社）

川普 總統27日簽署行政命令，強迫史密森尼 (Smithsonian Institution)等國家機構做出改革，凡是推動「分裂敘事」、「不當意識形態」的計畫，都要移除；他同時指示，南北戰爭期間一些南方邦聯的人物塑像、紀念館，得恢復展覽及重新開放。

路透28日報導，白宮 表示，這道命令重振重大文化機構，扭轉以往散播分裂意識形態的做法，而恢復美國歷史的史實；要求史密森尼及其所屬的博物館、教育及研究中心，還有其他國家動物園，「要移除不妥、造成分裂或反美意識形態」的內容。

美聯社報導，川普行政命令裡形容，過去十年耗費「協調且廣泛」的心血，想改寫美國歷史，代之以「意識形態驅動的敘事，並非真相」，那麼做是「用負面眼光」來審視美國的「建國原則」。

行政命令另責成內政部長恢復「過去五年內，被不當移除、改變」的塑像、其他紀念館；過去那麼做，不實地改寫歷史，不當地把某些歷史人物、事件之重要性縮到最小或者詆毀。

美國歷史上一些曾有種族歧視紀錄的人物塑像，因2020年非裔 佛洛依德(George Floyd)遭警察「跪殺」，掀起憤怒抗議，期間遭破壞，最後移除；在華府，紀念邦聯將領及一位支持蓄奴的最高法院大法官的塑像，就碰到這種下場。

命令另指示要在2026年7月4日前，改善費城美國獨立紀念廳(Independence Hall in Philadelphia)，紀念「獨立宣言」簽署250周年。

按川普命令，副總統范斯將與白宮預算辦公室共事，確保未來史密森尼機構的經費，不用在一些「詆毀美國價值、按種族而分裂美國人、與聯邦法律及政策不吻合的計畫」。

川普並嚴詞批評2016年在華府開幕的國家非裔歷史文化紀念館(National Museum of African American History and Culture)和國家婦女歷史紀念館，說首都是供人學習國家共有歷史的地方，而不是用來灌輸意識形態、分裂敘事，扭曲歷史。 川普總統在取得甘迺迪中心控制權後，再指示副總統范斯整頓史密森尼學會。（歐新社）

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