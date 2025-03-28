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已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

記者顏伶如／即時報導
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移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。

化名「珍妮」(Jenny)的中國籍婦女2014年帶著二女兒到舊金山，雖然沒有身分但找托兒所打工機會，後來嫁給美公民。辦身分過程出現諸多耽溺，申請綠卡已經三年仍沒有下文，但一直沒有特別擔心身分問題，直到川普總統贏得連任。「珍妮」日前接受衛報(The Guardian)專訪時說，現在出門上班、買菜都覺得害怕，甚至不敢跟朋友聚會，丈夫叮嚀千萬別外出，除非絕對必要。

報導指出，珍妮的處境就是許多華人移民的縮影，全國估計有39萬華人無證移民，不管是剛來美國沒幾年，或在美國已經生根落腳數十載，如今同樣覺得惶恐。珍妮說：「我跟老公都很害怕，很多政策已經變了，白宮不斷發布可能對我們造成衝擊的規定。」

川普在競選期間指稱，中國企圖在美國境內組織軍隊，因此上台後將優先遣返役齡中國籍男子。移民權益倡議人士說，川普的論述讓華人移民感到焦慮。

非黨派組織「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)指出，華人無證移民在美國約有39萬人，其中超過四分之一住在加州。根據2024年11月移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)資料，將近3萬8000名華人無證客被發布最終遞解令(final removal orders)。

華人權益促進會(Chinese for Affirmative Action，CAA)移民權利計畫經理吳雨泊(Jose Ng)表示，灣區無證移民華人社區彌漫恐懼感，特別是已經被發布最終遞解令的民眾。他說，過去六周華促會移民身分緊急服務專線來電數量大增，許多民眾倉皇求助，有時候一個晚上接到40通電話。他說，華促會透過華文媒體向無證移民宣導如何維護權利，說明移民政策新規。

過去八個月裡，移民局已經出動五個架次的遣返專機，把無證移民載回中國。專家指出，由於中國政府已表示願意配合川普政府的遣返行動，接下來遣返人數可望增加。

吳雨泊說，許多華人無證客在美國生活數十年，卻沒有管道可以申請合法身分，如今很害怕被送回離開已久的故鄉。

「亞美公義促進會」(Asian Americans Advancing Justice)南加州民權組織執行長鍾喬(Connie Chung Joe，音譯)說，川普政府遣返行動對洛杉磯地區的蒙特利公園市(Monterey Park)、阿罕布拉市(Alhambra)華人社區出現嚴重不安。

移民律師胡樹偉(Frank Hwu)指出，以往華人無證移民大多是想到美國追求更多賺錢機會的單身年輕男子，但過去幾年則轉變成攜家帶眷前來，帶著嬰幼兒或祖父母同行。

移民 華人 遣返

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