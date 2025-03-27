我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

號稱能考上史丹福 矽谷「學霸屋」飆高價成交了

英王查理治療癌症出現副作用 取消原定行程

維州非法移民MS-13黑幫東岸首領被逮 川普稱慶：今天是國家好日子

記者張聲肇／即時報導
司法部長邦迪(中)和聯邦調查局長巴特爾(右)。(美聯社)
司法部長邦迪(中)和聯邦調查局長巴特爾(右)。(美聯社)

司法部長邦迪27日宣布，聯邦執法人員當天清晨逮捕一名住在維吉尼亞州的24歲薩爾瓦多籍男性非法移民，並指稱他是MS-13幫派東岸首領。川普發文稱慶，說「今天是我們國家的好日子」。

該名男子據稱是MS-13幫在美國的三巨頭之一，司法部暫未公布其姓名及罪狀，只說他住在維吉尼亞州北部的華府郊區；是否已把人交給移民局處理，或是另以聯邦罪名起訴，目前也還不明朗。

MS-13幫原名Mara Salvatrucha，以敲詐勒索和殘忍暴力著稱。川普政府上月將它歸類為外國恐怖組織，邦迪說逮捕其頭目，是打擊犯罪組織的「一大勝利」。

她說，「我們要街坊鄰里更安全些，要我們的學校更安全些，要我們的社區更安全些，這傢伙住在你家附近，如今不再住你家附近了。」

司法部已經注意源自洛杉磯街頭黑道的MS-13幫十餘年，特別在它擴展為總部在薩爾瓦多的跨國犯罪組織之後，幫派成員多達數千人，包括宏都拉斯人、瓜地馬拉人、墨西哥人，在全美各地有無數分支。

2016年紐約長島兩名高中女生遭砍殺事件，使這一幫派惡名遠播全國。當年布倫特伍德高中(Brentwood High School)同班好友密肯斯(Nisa Mickens，15歲)和奎瓦斯(Kayla Cuevas，16歲)被一群開車尾隨她們的年輕人和青少年用開山刀和棒球棒砍打致死。隨後數月，又有更多類似慘案發生。

跟紐約淵源很深的川普一直說，美國的移民法律太鬆散，才讓暴力份子結幫成派，為所欲為，在他第一任期，就矢言「解散、消滅」MS-13幫。

非法移民 司法部

上一則

華盛頓時報：若台海開戰 關島恐成中國飛彈襲擊主要目標

下一則

管過界？小甘迺迪擬禁糧券買汽水 農業部不滿被插手

延伸閱讀

學者：中國早開始應對川普關稅戰 看好消費稅改革

學者：中國早開始應對川普關稅戰 看好消費稅改革
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」
眾院不能少1票…川普撤回提名斯特凡尼克出任聯合國大使

眾院不能少1票…川普撤回提名斯特凡尼克出任聯合國大使
回應川普汽車關稅 法拉利：銷美價格最高漲10%

回應川普汽車關稅 法拉利：銷美價格最高漲10%

熱門新聞

川普政府的移民政策日趨嚴格，近日也悄悄停止處理部分綠卡申請。圖為公民宣誓儀式。（美聯社）

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

2025-03-26 05:10
川普的移民政策已遠遠超出大規模遞解無證移民的範疇，針對合法移民、訪美遊客的案例頻出。(路透)

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

2025-03-24 19:48
川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。(路透)

川普將撤銷50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

2025-03-21 23:46
川普總統與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)。歐新社

民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

2025-03-26 10:10
申請新護照的規費目前為160元，急件處理另加60元。美聯社

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

2025-03-27 09:11
移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。美聯社

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

2025-03-25 10:27

超人氣

更多 >
4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權

4生肖40歲後更輝煌 屬鼠事業運爆發、他掌握人生主導權
吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　

吳謹言證實當媽 與洪堯「一家三口」首度曝光　
證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票

證明「我是公民」有多難？數百萬美國人恐投不了票
退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗
劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」

劉詩詩不甩婚變 大秀23寸螞蟻纖腰「美出新高度」