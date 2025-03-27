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愛沙尼亞外長：普亭推翻所有承諾「拿川普耍著玩」

記者顏伶如／即時報導
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俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)。歐新社
俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)。歐新社

愛沙尼亞外交部長薩克納(Margus Tsahkna)25日在華府接受新聞周刊(Newsweek)專訪時說，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在烏克蘭和平協議上，「拿川普總統耍著玩」(playing with President Trump)。愛沙尼亞是北大西洋公約組織(NATO)成員，也是與俄羅斯交界的三個北約成員國之一。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)26日指控俄羅斯在黑海停火協議之後發動117架無人機的最新一波攻擊，鎖定平民百姓的基礎設施以及住家。澤倫斯基說，普亭此舉是在向全世界宣告「莫斯科對於真正的和平其實沒興趣」。

薩克納接受新聞周刊專訪時說，認同澤倫斯基的發言，普亭則是「所有承諾過的協議通通推翻」。

薩克納指出：「從我們的角度以及我們的經驗來看，絕對不能相信普亭。」

他表示，最大的憂慮就是普亭根本不想要獲得任何公平、可長可久的和平，「他只是拿川普總統耍著玩，拿烏克蘭耍著玩，玩弄我們所有人」。

薩克納表示，對普亭存疑是有根據的，普亭長期以來一直堅稱，將利用談判消除「根本原因」(root causes)，「他所說的『根本原因』並不是烏克蘭或某些領土，而是美國在歐洲的影響力」。

普亭 烏克蘭 澤倫斯基

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