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又是他…川普逐非法移民與群組洩密案 將由同1法官審理

中央社華盛頓26日綜合外電報導
聯邦法官波斯柏格。(美聯社)
聯邦法官波斯柏格。(美聯社)

美國總統川普主張，聯邦法官波斯柏格下令禁止政府根據18世紀法條驅逐部分委內瑞拉移民，因此應遭彈劾，如今該名法官又將審理另一案件：美國國安群組軍事機密外洩案。

路透社報導，華盛頓特區聯邦地區法院法官波斯柏格（James Boasberg）今天受命審理一起案件，訴訟指控川普政府官員利用通訊軟體Signal商討針對葉門激進組織「青年運動」（Houthi）的作戰計畫，涉嫌違反聯邦紀錄法。

根據無意間被拉入Signal聊天群組的「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg），國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在群組訊息中透露3月15日擊斃青年運動成員計畫的開始時間，以及美軍空襲行動相關細節。

自由派政府監督組織「美國監督」（American Oversight）昨天針對這起案件提出訴訟。該組織主張，官員未能採取措施，避免Signal應用程式中的訊息遭到自動刪除，違反「聯邦紀錄法」規範之官員職責。

原告希望法院裁定官員行為非法，並頒布禁制令，要求包括赫格塞斯在內的川普政府官員保存紀錄，並盡量恢復遭刪除的資料。

法院發言人表示，此案是經由慣常採取的隨機分案程序分派給波斯柏格。

波斯柏格一直處於與川普政府不斷升級的爭端核心，這引發川普批評者的憂慮。他們擔心若川普政府無視司法裁決，可能引發憲政危機。

川普上週呼籲彈劾波斯柏格，引發最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）的罕見公開譴責。羅伯茲發布聲明表示：「彈劾已公認並非對司法判決有歧見時的適當回應…正常的上訴審查程序就是為了這個目的而存在。」

白宮持續加強對司法機構的攻擊之際，共和黨議員也已提出動議，企圖彈劾波斯柏格與另外5名被認為阻礙川普施政的法官。

川普 彈劾 羅伯茲

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