麻州一國際博士生也被捕 簽證遭終止 6蒙面人逮她：我們是警察

奧茲圖爾克被戴上手銬押走。（美聯社）

川普政府又逮捕了一名國際學生。聯邦移民當局25日晚間在麻州 逮捕塔夫茨大學（Tufts University）土耳其博士生奧茲圖爾克（Rumeysa Ozturk）。校方被告知，政府已終止該生學生簽證 身分。法官則表示，移民官員不能在未提前通知情況下，將奧茲圖爾克遷出麻州轄區。

奧茲圖爾克的律師汗巴拜 (Mahsa Khanbabai) 表示，奧茲圖爾克在校外公寓大樓外被捕，當時正要去見朋友並開齋。汗巴拜說，政府尚未對奧茲圖爾克提出指控，她不知道她的當事人在哪裡，也無法聯絡她；她已向麻州聯邦法院提交人身保護令，要求法院評估奧茲圖爾克是否被非法拘留。

美聯社獲得的視頻顯示，有六個蒙面人搶走奧茲圖爾克的手機引起她尖叫，同時把她戴上手銬，其中一人開口說，「我們是警察」。鄰居則對逮捕感到不安，32歲軟體工程師馬迪斯（Michael Mathis）的監視攝像機錄下逮捕情況，他說「看來像是綁架。他們蒙著面接近她、抓她，坐進沒有標示的車」。

塔夫茨大學表示，校方在奧茲圖爾克被捕前並不知情，也未向聯邦當局分享任何資訊。奧茲圖爾克就讀文理學院，她的LinkedIn資料顯示，她預計明年獲得兒童研究和人類發展博士學位。

華爾街日報報導，塔夫茨大學是教育部調查校園內對待猶太學生方式的60所學校之一。目前無法確定奧茲圖爾克是否參加過校園親巴勒斯坦示威活動。但她的名字出現在「金絲雀任務」（Canary Mission）網站上，該網站紀錄他們聲稱反以色列或反猶太的個人資訊或企業組織名稱，以達到某種反制目的。

奧茲圖爾克去年3月與他人合寫了一篇評論，發表在學生報紙「塔夫茨日報」（Tufts Daily），呼籲校方對以色列-加薩戰爭表明立場；文章寫道，「我們作為研究生，主張人人享有平等尊嚴和人性。」

川普政府為剷除所謂極左派思想運動，將學生和大學列入目標。這次逮捕事件已引發國際學生擔憂；曾參與去年席捲全美校園挺巴示威活動的國際學生，尤其憂心。