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川普簽了 進口汽車徵收25%關稅 4月2日起上路

世界新聞網／即時報導
川普總統26日在白宮簽署行政令，對美國進口汽車徵收25%關稅，相關措施將於4月2日生效。(歐新社)
川普總統26日在白宮簽署行政令，對美國進口汽車徵收25%關稅，相關措施將於4月2日生效。(歐新社)

川普總統26日在白宮簽署行政令，對美國進口汽車徵收25%關稅，相關措施將於4月2日生效。

紐約時報指出，這項措施用意在將汽車工廠引入美國，但可能會大幅提高消費者的價格。

新關稅將於4月2日生效，適用於運往美國的全車和卡車，包括在海外組裝汽車的美國品牌。美國銷售的所有汽車中近一半是進口的。

「全民乾淨交通運動負責人」凱瑟琳·加西亞(Katherine Garcia)發表聲明反對關稅。她說「通過徵收非戰略性汽車關稅，將提高美國人的汽車價格並損害工薪家庭。為了使關稅有助於促進國內製造業，它們必須伴隨著對美國汽車行業的創新投資。」

加拿大汽車零件製造商協會會長弗拉維奧·沃爾佩(Flavio Volpe)表示，如果其會員的產品被納入關稅範圍，整個北美的該行業很可能會在一周內關閉。他談到川普總統時說：「他使用的是一種非常鈍的工具。」

他說「加拿大每年有 100 萬輛汽車由美國製造商生產，其中 50% 的零件和 55% 的原材料都來自美國，而川普卻因一個無人理解的觀點，準備把這些汽車推下懸崖。」

關稅 川普 加拿大

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