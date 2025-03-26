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路透：美DOGE知名成員曾向網路犯罪集團提供技術支援

中央社德拉瓦州威明頓市26日綜合外電報導
根據路透檢視的紀錄，億萬富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）團隊最知名成員之一過去曾替宣稱可追蹤聯邦調查局（FBI）特工的網路犯罪集團提供技術支援。路透
根據路透檢視的紀錄，億萬富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）團隊最知名成員之一過去曾替宣稱可追蹤聯邦調查局（FBI）特工的網路犯罪集團提供技術支援。路透

根據路透檢視的紀錄，億萬富豪馬斯克領導的政府效率部（DOGE）團隊最知名成員之一過去曾替宣稱可追蹤聯邦調查局（FBI）特工的網路犯罪集團提供技術支援。

柯瑞斯汀（Edward Coristine）是DOGE團隊中最引人注目的成員之一。DOGE致力大幅縮減美國政府規模，還被賦予官方網路的全面存取權限。

過去的報導主要聚焦在他年僅19歲，以及他自封的綽號「有種男」（Big Balls）。這個綽號帶有流行文化笑點。

根據路透所見的公司與數位紀錄，以及針對6名前員工的訪談內容，柯瑞斯汀大約從2022年、他就讀高中時期開始經營名為DiamondCDN的公司，專門提供網路服務。

根據網路情報公司DomainTools保存的數位紀錄，以及線上網路安全工具Any.Run，DiamondCDN的客戶名單包括1個稱為EGodly的網路犯罪集團。

柯瑞斯汀和網路犯罪集團EGodly之間的關聯過去從未被披露。

2023年2月15日，EGodly在加密通訊軟體Telegram上感謝柯瑞斯汀公司的協助。

「僅向我們重視的合作夥伴DiamondCDN表達感謝，他們慷慨地提供了卓越的DDoS（分散式阻斷服務攻擊）防護與快取系統（caching systems），讓我們能安全地託管並保護我們的網站。」

數位紀錄也顯示，EGodly網站dataleak.fun曾於2022年10月至2023年6月期間與登記於DiamondCDN與其他柯瑞斯汀公司名下的IP位址有關聯。部分用戶在那段期間試圖進入這個網站，就會遇到DiamondCDN的「安全檢查」。

柯瑞斯汀與馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部門團隊皆未回應置評請求。根據國務院與網路安全和基礎設施安全局（CISA）官員，他們曾在各自單位的員工名冊上看到柯瑞斯汀被列為「資深顧問」。

而柯瑞斯汀在領英公司（LinkedIn）資訊欄中描述自己是美國政府的「志願（實習生）防止洩密人員」。

柯瑞 馬斯克 國務院

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