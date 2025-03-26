「大西洋月刊」公布川普國安高層群聊更多內容

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)。路透

「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)被國安團隊高層意外拉進加密通訊軟體Signal群組，從中得知美國將對葉門發動空襲的作戰計畫，但烏龍事件曝光後，川普 政府官員聲稱群組討論串裡沒有機密訊息。「大西洋月刊」26日早晨公布討論串內容全文，戈德堡發表聲明說：「看到政府官員的說詞後，我們覺得應該讓人民親眼看到內容，由民眾自行論斷。」

戈德堡指出：「公布川普幕僚透過非安全通訊管道(nonsecure communications channels)討論的訊息，顯然符合公共利益，尤其當資深官員企圖淡化訊息重要性之際。」

根據「大西洋月刊」公布討論串對話全文，國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)在群組貼出美軍戰鬥機打算升空作戰的時間。紐約時報 分析，雖然戰機起飛時間並不等同作戰計畫，走露消息卻可能讓被美軍鎖定的葉門什葉派民兵組織「青年運動」(Houthi)有時間潛逃。

對於Signal群組事件，白宮始終堅稱討論內容沒有機密，只是官員透過一般通訊應用程式討論話題。

紐約時報指出，「大西洋月刊」公布內容雖然是攻擊時間表，而非鉅細靡遺的作戰計畫(war plan)，但將近20名政府資深官員為何會在並不是政府加密溝通管道的平台討論如此重大問題，令人費解。

赫塞斯群組留言內容包括：

「1215美東時間：F-18戰鬥機起飛(第一攻擊編隊)。」

「1345：觸發式F-18攻擊窗口開始(鎖定恐怖份子目標位於已知位置，估計可以準時攻擊，MQ-9攻擊無人機同時起飛。」

「1410：更多F-18戰鬥機起飛(第二攻擊編隊)。」

「1536 F-18戰鬥機第二攻擊編隊展開，同時展開第一波海上戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈發射。」

赫塞斯留言寫道，海軍F/A-18超級大黃蜂戰鬥機(F/A-18 Super Hornets)從位於紅海的杜魯門號航空母艦(Harry S. Truman)出發，MQ-9「死神」無人機(MQ-9 Reaper drones，又稱收割者偵察機)從中東地區陸上基地起飛。