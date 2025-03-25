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川普2.0威脅評估：中國是戰略競爭者 意圖取得統一台灣優勢

中央社華盛頓25日專電
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美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard，圖）等情報官員25日上午出席參議院「全球威脅評估」聽證會。歐新社
美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard，圖）等情報官員25日上午出席參議院「全球威脅評估」聽證會。歐新社

美國國家情報總監今天向國會提出最新全球威脅評估，提到中國是美國最具實力的戰略競爭者；北京與美國維繫關係之際，也建立軍事實力，部分原因是為了在推進與台灣統一的問題上，與美國發生軍事衝突時取得優勢。

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）等情報官員上午出席參議院「全球威脅評估」聽證會，她並提供由18個美國情報機構的集體評估，強調情報社群認為中國是美國最有實力的戰略競爭者。在中國國家主席習近平的領導下，中國力求將自己定位為世界舞台上的經濟、科技及軍事領先大國。

加巴德說，北京這麼做的部分動力是認為美國正在採取廣泛作為，來遏止中國崛起及破壞中共統治。

她指出，中國最嚴峻的國內挑戰可能是經濟放緩，如果對社會經濟狀況的不滿情緒引發大規模動亂，可能造成不穩定。此外，中國與美國和其他國家的經濟緊張局勢日益加劇，也可能對中國的經濟成長及創造就業機會的計畫造成壓力。

加巴德表示，中國軍隊正在部署先進能力，包括極音速武器、先進潛艦、更強大的太空和網路戰資產以及更大型的核武庫。

加巴德說，雖然中國希望與美國和川普政府發展和維持關係，以促進利益並避免衝突，但中國正在建立軍事能力，部分原因是為了在推進與台灣統一的問題上，與美國發生軍事衝突時取得優勢。中國軍隊也在擴大亞太區域的部署，聚焦東海及南海的爭議領土。

她表示，北京正在提升網路能力，以發動複雜的行動，目的在竊取美國政府和私營部門的敏感資訊，並預先部署額外的不對稱攻擊選項。中國的網路活動與多起備受矚目的違規事件有關，包括去年對美國電信基礎設施的大規模入侵，也就是所謂的「鹽颱風」（Salt Typhoon）事件。

她說，此外，北京目前主導全球市場和具有重要戰略意義的供應鏈，例如數種關鍵礦物的開採及加工。去年12月，中國對美國實施鎵、鍺和銻的出口禁令，這些金屬對半導體和國防技術的生產都很重要。北京這麼做是直接回應美國對中國出口高階晶片及晶片製造設備的管制。

加巴德指出，2022年以來，中國、俄羅斯、伊朗和北韓的關係日益密切。即使去除烏克蘭戰爭這項因素，這些雙邊關係也不太可能回到戰前2021年的狀態。

她說，俄羅斯是這種擴大合作的催化劑，這主要受到俄方在烏克蘭戰爭所需支持的驅動。除了與北韓交換軍事和其他資源外，俄羅斯還更加依賴中國的金融和國防產業支持，並增加與中國的聯合軍演，以向美國及其在亞太地區的盟友發出俄中同陣線的訊息。

俄羅斯 北韓 烏克蘭

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