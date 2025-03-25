秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)。美聯社

新聞周刊(Newsweek)25日獨家報導，住在威斯康辛州的美國公民巴特爾(Bradley Bartel)，結婚6年的秘魯籍妻子正在申請永久居留權卻遭拘捕準備遣返 。巴特爾說，並不後悔投票給川普 總統，但認真考慮離開美國，搬去秘魯。

報導指出，川普大規模遣返無證移民 的主張獲得數以百萬計美國民眾支持，然而隨著查緝行動在全國各地推出，某些民眾開始擔心遭鎖定的遣返對象，並不是暴力罪犯或黑幫份子。

卡蜜拉‧穆諾茲(Camila Muñoz)2019年持實習簽證(work-study visa)抵達威州，後來因為新冠疫情爆發無法回秘魯，簽證過期。打工時遇到巴特爾，後來結婚。今年2月，巴特爾終於有機會帶妻子到波多黎各度蜜月，旅程結束回程時，穆諾茲卻遭到移民局人員盤查身份。

穆諾茲如實以告並不是美國公民，正在申請綠卡，結果遭到拘捕。

巴特爾22日前往離家2000哩的路易斯安納州移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)拘留中心探望妻子。他說，雖然內心非常煎熬，幸好輿論關注讓妻子持續保持希望。

他表示，或許因為案例獲得媒體報導的緣故，妻子在拘留中心並沒有不好的遭遇。他表示，律師將向移民法院提出申訴。

巴特爾先前受訪時說，並不後悔投票給川普，但認真考慮離開美國。

他說，目前狀況尚不明朗，如果妻子被遣返回祕魯，就會跟著搬到祕魯。他說，如果真的離開，將與12歲兒子分隔兩地，非常困難。