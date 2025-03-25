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美俄冗長會談後未發聯合聲明 俄議員：因烏國立場未採納

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯代表團24日與美方就結束俄烏衝突進行會談後，離開沙烏地阿拉伯利雅德的麗思卡爾頓酒店。歐新社
俄羅斯代表團24日與美方就結束俄烏衝突進行會談後，離開沙烏地阿拉伯利雅德的麗思卡爾頓酒店。歐新社

俄羅斯國家通訊社「國際文傳電訊社」（Interfax）報導，美國與俄羅斯就俄國與烏克蘭停火進行的冗長會談，25日以未達成協議結束，未如外界預期發表某種聯合聲明。

CNN報導，Interfax引述俄羅斯議會上院「聯邦委員會」國防和安全委員會第一副主席奇佐夫（Vladimir Chizhov）告知國家電視台Rossiya-24的說法報導，聲明「因為烏克蘭的立場而未獲採納」。

奇佐夫表示，「實情是，他們坐了12個小時，似乎就聯合聲明達成一致。然而，由於烏克蘭的立場，沒有獲得採納」。

根據此前新聞，美國與俄羅斯24日結束在沙烏地阿拉伯會談，談判超過12個小時，聚焦黑海停火，當時並不清楚相關進度。路透報導，一名消息人士稱美俄已完成聯合聲明草案，經過雙方批准後將在25日發表。

不過，克里姆林宮發言人佩斯科夫向塔斯社表示，代表團沒有計畫在會談結束後簽署任何文件。

俄羅斯衛星通訊社的報導，佩斯科夫回答利雅德會談結束後是否計畫發表聲明時表示，「這畢竟是技術會談，這是深入細節的會談，因此，當然，技術會談的內容肯定不會公布，不應期待這個。這是第一，第二是，我重複一遍，現在正在分析在首都作出的某種報告，然後再談論某種理解」。

佩斯科夫還表示，俄羅斯總統普亭和美國總統川普會談尚未列入計畫，如有必要，將迅速組織會談，「到目前為止，還沒有舉行高層會談的計畫。如果有必要，你知道，他們會非常迅速地出現」。

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