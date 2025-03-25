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加拿大簽證規定寬鬆 羅馬尼亞無證客從美國北境湧入

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加拿大簽證規定寬鬆 羅馬尼亞無證客從美國北境湧入

記者顏伶如／即時報導
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主張限縮移民的「移民研究中心」執行主任柯瑞科里恩。美聯社
主張限縮移民的「移民研究中心」執行主任柯瑞科里恩。美聯社

福斯新聞網(Fox News)25日報導，加拿大簽證規定寬鬆，導致羅馬尼亞籍無證客從美國北部邊境湧入。不過，移民專家說，三月底起羅馬尼亞將適用30天免簽證計畫，屆時羅馬尼亞籍非法移民將開始減少，合法移民則增加。

主張限縮移民的「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)執行主任柯瑞科里恩(Mark Krikorian)說，加拿大2017年起對羅馬尼亞提供免簽證待遇，羅馬尼亞公民前往加拿大比到美國容易，進入加拿大之後再設法偷渡入美，至於羅馬尼亞人為何不留在加拿大，則無法得知。

柯瑞科里恩說，羅馬尼亞無證移民可能想到美國幾個大都市與親人團圓，95號州際公路(I-95)可以行經休士頓，從美國北部邊境南下的交通動線相對簡單。他表示，離鄉背井的絕大多數羅馬尼亞人落腳義大利，其次前往德國或其他歐盟國家，選擇到美國的人數可能持續上升。他說：「美國比義大利好，發展機會較多。」

海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)統計顯示，2023會計年度裡，與加拿大新布朗斯威克省(New Brunswick)交界的緬因州北部霍爾頓區段(Houlton Sector)非法入境人數當中，羅馬尼亞人比例不到1%，但在2024會計年度則增加到將近12%，344名遭查緝的非法入境者當中，40人是羅馬尼亞公民。

不過，柯瑞科里恩指出，三月底開始，羅馬尼亞人從美加邊境偷渡入境的狀況可能出現變化。

羅馬尼亞公民三月底起將適用美國免簽證計畫(Visa Waiver Program)，觀光或商務目的入境90天免簽證。

他說，到時候羅馬尼亞籍公民將不必再從邊境非法入境，而是變成以免簽證待遇入境但逾期居留。

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非法移民 簽證 加拿大

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